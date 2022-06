Hannu Salaman esikoiskokoelma "Puu balladin haudalla" saatavilla nyt musiikilla tehostettuna!

Hannu Salaman cd:llinen runokokoelma Puu balladin haudalla on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Hannu Salaman (s. 1936) ensimmäinen runokokoelma Puu balladin haudalla ilmestyi vuonna 1963, jolloin modernismiksi kutsuttu, loppusoinnut hylännyt suuntaus oli jo vakiintunut valtavirraksi. Prosaistina tuolloin jo debytoinut Salama sai uransa

alkuvaiheen runouteen vaikutteita suomalaisesta modernismista. Samalla hänen runonsa sisälsivät laulullisia, perinteestä ammentavia elementtejä. Viime vuosina lavarunoilijana yhteistyössä huilisti-saksofonisti Hepa Halmeen kanssa esiintynyt Salama palaa tässä julkaisussa varhaisten kirjailija-aikojensa tunnelmiin alkuperäisin, aikaa hyvin kestänein tekstein, jotka hän itse lukee ja joita Hepa Halmeen, Livia Schweizerin ja Arttu Tolosen musiikki tahdistaa.

Hannu Salama (s. 1936) vietti pääosan lapsuudestaan ja nuoruudestaan Tampereen Pispalassa, johon myös monet hänen keskeisistä teoksistaan sijoittuvat. Salama julkaisi uransa alussa sekä romaaneja että novelli- ja runokokoelmia, ja myöhemminkin runoutta on syntynyt sekä kirjoiksi että viime aikoina myös lavoilla esitettäväksi. Salama on näissä esiintymisissä osoittautunut karismaattiseksi runoutensa tulkiksi, ja esitykset ovat olleet poikkitaiteellisia, musiikkia sisältäviä kokonaisuuksia.

Heikki ”Hepa” Halme (s. 1955) on tehnyt pitkän uran jazzmuusikkona, joka on soittanut myös muun muassa Maukka Perusjätkän ja Tuomari Nurmion yhtyeissä sekä Bullworkers-yhtyeessä. Hänen yhteistyönsä Hannu Salaman kanssa on jatkunut jo vuosien ajan. Kirjallisena äänilevynä julkaistavan Puu balladin haudalla -runokokoelman musiikista vastaavat hänen lisäkseen niin ikään huilua soittava Livia Schweizer ja ääniefektejä tuottava Arttu Tolonen.

SALAMA, HANNU : Puu balladin haudalla (runokokoelma + cd)

80 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523811256

Ilmestymisaika: Toukokuu 2022

