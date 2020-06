Harrasteautot päristelevät taas kesä-Suomessa – vuotuinen ilmiö näkyy ABC:n bensapumpuilla

Yksi kesän merkeistä ovat erilaisten harrasteautojen ilmestyminen maanteille. Tämä on näkynyt myös ABC-liikenneasemilla.

Polttonesteistä 98E5:n menekki on kasvanut koronakriisistä huolimatta lähes viimekesäiselle tasolle. ABC-ketjun kehitysjohtaja Tiina Vikstenin mukaan tämä selittyy harrasteautojen liikenteeseen palaamisella sekä veneilykauden käynnistymisellä. Myös työkoneille asiakkaat käyvät hakemassa menovedeksi 98-oktaanista polttoainetta. Toukokuun loppuun mennessä sen kysyntä oli suurinta itäisessä Suomessa.

Harrasteajoneuvot, joista osa on museorekisterissä, ovat tuttu näky monella ABC:llä. Tilavat liikenneasemat eri puolilla maata toimivat ajoneuvoharrastajien tapaamispaikkoina. Viimeksi menneenä lauantaina Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan V8-harrastajat tapasivat toisiaan Alajärven ABC:llä.

– Meillä on kesäisin monia ajoneuvoharrastajien kokoontumisia. Usein kyse on jenkkiautoista, mutta myös hyvin vanhoja autoja omistajineen on meillä poikennut. Muistelen, että joskus meidän pihalla olisi myös ollut legendaariset Ladojen kokoontumisajot, sanoo ABC Alajärven liikennemyymäläpäällikkö Petri Valtee.

Ruokaa jopa parkkiruutuun toimitettuna

Asiakkaat ottivat ABC-mobiililla tehtävän ruoan mobiilitilauksen omakseen koronatilanteen aikana. Palvelun käyttö on edelleen vilkasta. Kesäkuun alusta alkaen myös noutopöytätilauksen on pystynyt maksamaan ABC-mobiililla.

– Mobiilitilaus nopeuttaa ja helpottaa asiointia, kun ravintolassa ei enää tarvitse jonottaa kassalla ja odotella ruoan valmistumista. Ruoan voi tilata ennakkoon jo automatkalta halutulle asemalle, jopa tiettyyn parkkiruutuun toimitettuna, toteaa ABC-ketjun kehitysjohtaja Marko Fonsén.

A la carte -listan TOP-3 Härän lehtipihvi ABC-possunleike Grillipossu Valmisleivät TOP-3 Kinkku-munaruisleipä Kinkku-juustosämpylä Juustocroissant Burgerit TOP-3 Kerrosateria Juustoateria ABC-hampurilaisateria

Suomalaisten liikkuminen kasvussa – Sisä-Suomi kärjessä

Liikennemäärät kasvoivat koko toukokuun, ja sama trendi jatkui myös kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Nousua edellisviikkoon on Väyläviraston tilastojen mukaan neljä prosenttia.

Alueellisesti liikennemäärä on kasvanut suhteessa eniten Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla, joissa liikennemäärä oli kuusi prosenttia edellistä viikkoa korkeampi. Liikkuminen Varsinais-Suomessa, Kaakkois-Suomessa ja Pohjanmaalla on kasvanut viisi prosenttia edellisviikosta.

Tarjolla lähes normaalit palvelut

ABC-asemien kesäkuun alussa avautuneet ravintolapalvelut ovat kattavia. Asemilla, joilla on normaalistikin noutopöytä, on sen valikoima tarjolla, mutta niissä on joko henkilöstö annostelemassa ruokaa asiakkaille tai ruoka tuodaan suoraan keittiöstä ns. lautastarjoiluna. Vitriinistä otettavat makeat ja suolaiset kahvileivät ovat tarjolla yksittäispakattuina normaalia suppeammalla valikoimalla. À la carte -annoksia on toimipaikan listan mukaisesti. Kaiken saa mukaan myös take away -ostoksina.

– ABC-asemilla on käytössä 175 kohdan listaus, joka sisältää kaikki toimenpiteet turvalliseen ruokailuun ja asiointiin. Henkilökuntaa on ohjeistettu tarkasti, asemilla puhtaudesta huolehditaan tehostetusti, asiakaspöydät ja istumapaikat on sijoitettu riittävillä turvaväleillä, Marko Fonsén muistuttaa.

Muista palveluista ruokakauppa palvelee normaalisti. Polttoainejakelu on ollut toiminnassa koko ajan samoin kuin ABC CarWash -autopesupaikat. Asemien sisällä sijaitsevat lasten leikkipaikat pysyvät toistaiseksi suljettuina, mutta ovat ulkona käytettävissä normaalisti.

–Meillä kauppa on lähtenyt hyvin käyntiin kesäkuussa. Uskomme vahvasti, että se vain vilkastuu kesän edetessä. Asiakkaat ovat superhyvällä mielellä ja kanta-asiakkaat palanneet koronasulun jälkeen, ja henkilökunnan oma fiilis on täysi kymppi!, iloitsee ryhmäpäällikkö Maarit Rissanen Suur-Seudun Osuuskaupasta.