Hartola, Kontiolahti ja Orivesi kisaavat Suomen liikkuvimman kunnan tittelistä

Kilpailu on osa valtakunnallisen Urheilugaalan virallisia palkintoluokkia ja sen järjestää Kuntaliitto yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Voittaja palkitaan UNO-pokaalilla Urheilugaalassa tammikuussa 2023.

Finalistiehdokkaat asetti Urheilugaalan palkintolautakunta esiraadin työn pohjalta. Esiraadin muodostivat opetus-ja kulttuuriministeriön, Kuntaliiton sekä aluehallintoviraston ja Paralympiakomitean asiantuntijat. Lopullisen voittajan äänestää Urheilugaalan Suuri raati.

Hartola: Yhteinen tekemisen meininki on käsinkosketeltavaa

Hartola on 2 600 asukkaan päijäthämäläinen kunta, jossa liikunta ja liikkuminen kytkeytyvät luontevasti kuntalaisten hyvinvoinnin pitkäjänteiseen kehittämiseen. Aktiivinen yhteistyö järjestöjen ja seurojen kanssa mahdollistaa monipuoliset liikkumisen ja ulkoilun olosuhteet sekä niiden äärelle johtavat palvelut.

- Hartolassa liikunta ja liikkuminen kytkeytyvät luontevasti hyvinvointityön pitkäjänteiseen ja strategiseen kehittämiseen. Yhteinen tekemisen meininki on käsinkosketeltavaa. Lisäksi liikunnallisen elämäntavan tukeminen vammaisten asumispalveluissa, nuorten työpajalla ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden arjessa ilahduttaa, esiraati summaa Hartolan valintaa finalistiksi.

Kontiolahti: Reippaiden ihmisten liikuntakunta

Kontiolahti on 15 000 asukkaan pohjoiskarjalainen kunta, jossa on onnistuttu esimerkillisesti yhdistämään kansainvälisen tason kilpailuolosuhteet ja kaikkien kuntalaisten liikuttaminen.

- Kontiolahden tekemisessä näkyy pitkäjänteinen suunnittelu sekä energinen ja kunnianhimoinen asenne. Kunnan vahvuuksia ovat erilaiset kumppanuudet, kuntalaisten osallisuus sekä digitaalisuuden monipuolinen hyödyntäminen. Kontiolahdella päästään liikkumaan suoraan kotiovelta. Tarjolla on niin kylien kattavat lähiliikuntaolosuhteet kuin ympärivuotiset mahdollisuudet luontoliikuntaan, raati perustelee Kontiolahden valintaa finalistiksi.

Orivesi: Huippuunsa hiottua järjestöyhteistyötä

Orivesi on 9 000 asukkaan pirkanmaalainen kunta, jossa on oivallettu inspiroivasti, kuinka kaikki kuntalaiset saadaan liikkeelle.

- Yhdenvertaisuutta vauhdittavat rohkeat ja määrätietoiset panostukset palveluiden maksuttomuuteen, liikuntavälineisiin sekä kuljetuksiin. Erityisesti lasten ja perheiden liikuntaa helpottavat muksu- ja sporttibussit ovat sympaattinen paikallinen oivallus. Vireä järjestöyhteistyö on Orivedellä huippuunsa hiottua. Lähiliikunta- sekä retkeily- ja virkistysalueiden kehittämisessä on hyvää sykettä ja kunta on esimerkillinen seudullinen toimija, raati kuvaa kunnan valintaa finalistiksi.

Suomen liikkuvin kunta -kilpailu tuo näkyväksi kuntien työtä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi

Kunnat huolehtivat luonto-, ulkoilu- ja virkistysalueista, ulko- ja lähiliikuntapaikoista sekä liikunta- ja urheilukentistä ja -halleista että erilaisista lajispesifeistä olosuhteista. Lisäksi kunnat voivat lisätä eri ryhmien mahdollisuuksia liikkua esimerkiksi yhteiskuntasuunnittelulla, mutta myös erilaisilla olosuhteiden laaja-laista käyttöä tukevilla palveluilla, toteaa Kuntaliiton liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker.

Suomen liikkuvin kunta -kilpailulla Kuntaliitto haluaa tehdä näkyväksi monimuotoista ja erinomaista työtä, jota kunnissa tehdään kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja liikkumisen ja liikunnan lisäämiseksi. Kilpailun avulla nostetaan esiin hyviä käytäntöjä kuntakentälle jaettavaksi.

