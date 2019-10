Haussa lääkkeitä työvoimapulaan – S-ryhmä rekryää kokkeja Filippiineiltä

Työvoimapula on Suomessa totista totta, ja S-ryhmässä se näkyy erityisesti haasteena löytää riittävästi ammattitaitoisia kokkeja. Yksi lääke pulmaan on työvoiman rekrytoiminen ulkomailta: tänä vuonna 9 osuuskaupassa ympäri Suomen on aloittanut yhteensä jo lähes 50 ammattilaista Filippiineiltä.

Ravintola-alaa vaivaa Suomessa krooninen pula kokeista. Ala ei houkuttele riittävästi nuoria opintoihin, ja monilla alueilla on vaikeuksia löytää tarvittava määrä keittiöhenkilökuntaa toiminnan pyörittämiseen vilkkaissa sesongeissa. − Asiakkaista ei ole pulaa, mutta matkailu- ja ravitsemiskauppamme tulevaisuuden näkymiin vaikuttavat yhä voimakkaammin haasteet työvoimaan saatavuudessa ja pysyvyydessä. Tämä on alan yhteinen ongelma. S-ryhmässä haastetta ratkotaan monelta suunnalta. Pidemmän aikavälin tavoitteitamme on vaikuttaa alan kiinnostavuuteen nuorten silmissä. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on avainasemassa, SOK:n henkilöstöjohtaja Susa Nikula sanoo. Työperäinen maahanmuutto tapetille Akuuttia ongelmaa ratkotaan myös ulkomaisen työvoiman rekrytoinnilla yhteistyössä Baronan kanssa. − Alkukesästä Filippiineiltä saapuneet kokit suorastaan pelastivat kesämme tietyissä paikoissa. Työperäisen maahanmuuton ketteröittäminen kaikissa ammattiryhmissä onkin Suomessa tärkeä tavoite. Pidän hyvänä, että se on Rinteen hallituksen päämäärä. Tällä hetkellä lupaprosessien pituuteen ei voi luottaa. Pahimmillaan rekrytointi on vienyt meiltä lähes vuoden, Susa Nikula toteaa. Osuuskauppa Suur-Savon alueella Mikkelissä ja Savonlinnassa työskenteli kesällä 9 filippiiniläistä ammattilaista. − Työvoimapula näkyy Etelä-Savossakin juuri ravintoloissa. Savonlinnassa kokkiopiskelijoita on tällä hetkellä vain muutama, tilanne siis tuskin korjautuu pikaisesti. Filippiineiltä saapuneet kokit ovat erittäin ammattitaitoisia ja mahtavalla työmoraalilla varustettuja, innokkaita ja iloisia persoonia. He ovat myös tulleet hienosti osaksi työyhteisöä, vaikka tulevat erilaisesta kulttuurista. Aivan huipputyyppejä, henkilöstöpäällikkö Tuula Lyytikäinen Osuuskauppa Suur-Savosta kiittää. Lisätiedot: S-ryhmä, henkilöstöjohtaja Susa Nikula (SOK), puh. 010 76 80260

Osuuskauppa Suur-Savo, henkilöstöpäällikkö Tuula Lyytikäinen, puh. 010 764 0009 Aiheeseen liittyvä uutinen: Ravintoloiden kokkipulaan osaavaa apua Filippiineiltä

Yhteyshenkilöt

