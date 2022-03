Haussa vuoden 2022 digitaalinen pohjoiskarjalainen yritys

Digitalisaatio on tätä päivää ja osa yrityksistä on sen hyödyntämisessä pidemmällä, osalla taas työ on vasta alussa. Vuoden digitaalinen yritys -palkinto rohkaisee uuden teknologian hyödyntämiseen ja nostaa esille hyviä esimerkkejä, joista muut voivat ottaa oppia.

Vuoden digitaalinen yritys voi olla minkä kokoinen tahansa, toimia millä toimialalla ja sijaita missä tahansa Pohjois-Karjalassa. Tärkeintä ovat hyvät ideat, oivallukset ja toteutukset uuden teknologian hyödyntämisessä. Raati arvioi mm. ehdotusten edelläkävijyyttä, digiratkaisusista saatua hyötyä, esimerkillisyyttä ja vaikuttavuutta. Palkittavalla idealla voi olla alueellista, kansallista tai jopa kansainvälistä vaikuttavuutta.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Digivaliokunta palkitsee Vuoden digitaalisen yrityksen nyt ensimmäistä kertaa.

“Etsimme yrityksiä, jotka ovat alallaan omaksuneet digitaalisia käytäntöjä ja toimineet edelläkävijänä. Mukaan voi ilmoittaa oman yrityksensä, työnantajansa tai minkä tahansa yrityksen, jonka ehdottaja arvioi olevan esimerkkinä muille alueen yrityksille. Kyseessä ei ole kilpailu, vaan yksi tapa nostaa ICT-teknologian hyödyntämisen hyviä esimerkkejä esille”, kertoo Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Toivanen.

Ehdotuksia palkittavaksi yritykseksi voi jättää 23.3.–13.4. kauppakamarin verkkosivuilla osoitteessa https://pohjoiskarjalankauppakamari.fi/?survey=2d6bc1e4. Vuoden digitaalinen yritys julkistetaan ja palkitaan kauppakamarin kevätkokouksessa 11.5.2022.

Lisätietoja:

Kauppakamarin Digivaliokunnan pj. Teemu Purmonen

p. 044 246 4638

teemu@purmonen.fi