Headhuntaus lähti hurjaan kasvuun – kilpailu osaajista avasi rahahanat

Työnhakujätti vaatii loppua salamyhkäisyydelle – jo 1 400 työnantajaa kertonut palkan työnhakijoille 8.11.2022 06:03:00 EET | Tiedote

Työnhakijat haluavat tietää avoimen työpaikan palkkahaitarin, mutta avoimuus on edelleen harvinaista. Nyt joukko työnantajia eri aloilta näyttää mallia ja on lähtenyt rohkeasti avoimelle linjalle. Duunitorin tavoitteena on saada palkka kaikkiin työpaikkailmoituksiin – tavalla tai toisella.