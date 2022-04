Heavy Metal Knitting World Championship 2022 -tapahtuma järjestetään 8.7. Joensuussa

”Pitkän tauon jälkeen maailma tarvitsee nyt yhteisöllisyyttä, iloa, hauskaa hulluutta ja yllättäviä elämyksiä! Tämän vuoden Heavy Metal Knitting World Championship on äärimmäinen yhdistelmä kaikkea tätä nautittuna suoraan Joensuun torilla tai netin kautta vaikka kotisohvalla, sillä tapahtuma näytetään myös verkossa ja se on kaikkien saatavilla maailmanlaajuisesti. Langan ja tukan tuuletusta on tarjolla, kunhan muistaa tulla paikalle tai virittää digilaite oikealle kanavalle”, kertoo WTF Productions Oy:n Mari Karjalainen tapahtumajärjestäjän edustajana.

Kaikkien aikojen ensimmäinen Heavy Metal Knitting World Championship -tapahtuma järjestettiin heinäkuussa 2019 ja se otettiin vastaan maailmanlaajuisesti hyvin hämmästyneenä, mutta innostuneesti.Tapahtuma huomattiin laajalti medioissa ja videoleikkeet tapahtumasta levisivät sosiaalisessa mediassa keräten satoja miljoonia katselukertoja. Kuka olisi tiennyt, että heavy metal -musiikki ja headbanging yhdistettynä neulomiseen toisivat yhteen ihmisiä eri puolilta maailmaa ja kehittäisivät monikansallisen hevineulojien yhteisön?

Pandemia vei vuoden 2020 kisat ja tapahtumaa siirrettiin vuodella. Kesällä 2021 tapahtuma järjestettiin pandemiasyistä puhtaasti verkossa. Vuoden 2022 Heavy Metal Knitting World Championship palaa vihdoinkin järjestettäväksi livetapahtumana syntymäkaupungissaan Joensuussa. Tapahtuma striimataan myös kansainvälisen yleisön iloksi maailmalle, joten kaikki voivat seurata tapahtumaa verkon välityksellä.

Kilpailemaan maailmanmestaruudesta voivat hakea kaikki maailman täysi-ikäiset hevineulojat. Hakuaika on käynnissä ja avoinna 15. toukokuuta saakka osoitteessa www.heavymetalknitting.com. Kaksitoista parasta videoesitystä kilpailee Heavy Metal Knitting World Champion -tittelistä finaalissa 8. heinäkuuta. Yksi näistä ainutlaatuisen hulluista esityksistä kruunataan vuoden 2022 maailmanmestariksi. Aiemmat

voittajat ovat GIGA BODY METAL Japanista (2019) ja Resurrection of the Knitting Witch, Alankomaat (2021).

”Aikaisempien MM-kisojen perusteella odotamme yllättäviä, hauskoja ja suorastaan hulvattomia esityksiä. Tulemme todistamaan neule- ja heavy metal -musiikin ystävien heittäytymistä ja esityksiä, jotka herättävät luovan hulluuden eloon ja tuottavat iloa kaikille. Olemme todistaneet, että käsityön ja musiikin yhdistäminen tällä tavalla tuo ihmisiä yhteen ja tarjoaa uuden tavan ilmaista itseään. Siitä on syntynyt oma performanssi, jonka elämyksen haluamme tarjota kaikille yleisölle sekä kilpailijoille”, Mari Karjalainen sanoo.

Heavy Metal Knitting World Championship 2022 -kilpailut järjestetään Joensuussa 8. heinäkuuta klo 17 alkaen. Hakuaika vuoden 2022 kilpailuun päättyy 15.5. ja kaikki yli 18-vuotiaat voivat hakea mukaan.

Tapahtuman toteuttaa WTF Productions Oy yhteistyössä Tovari Marketing Oy:n ja Joensuun kaupunkikeskustayhdistys Virta ry:n kanssa.