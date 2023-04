Hedin Automotive ostaa Delta Auton

Hedin Automotive Oy ja Delta Motor Group Oy ovat sopineet kaupasta, jossa kaikki Delta Auto Oy:n osakkeet sekä Delta Motor Group Oy:n operatiivinen liiketoiminta siirtyvät Hedin Automotive Oy:lle. Yrityskauppa pitää sisällään kaikki Deltan autoliiketoiminnot: uusien ja vaihtoautojen myynnin, huolto- ja varaosapalvelut sekä autokaupan tukitoiminnot. Kaikki Delta Auton ja Delta Motor Groupin työntekijät siirtyvät Hedin Automotiven palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Delta Auto on merkittävä autojen vähittäismyyntiketju Suomessa. Vuonna 2022 autokonsernin liikevaihto oli 322 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee 315 henkilöä. Delta Autolla on 13 toimipistettä 12 eri kaupungissa. Yritys myy vuosittain noin 13 000 autoa, joista 4 500 on uusia ja 8 500 käytettyjä. Delta Auto edustaa yhdeksää automerkkiä: Alfa Romeota, Fiatia, Jeepiä, Kiaa, Maxusta, Mazdaa, Mitsubishia, Opelia ja Subarua.

Kaupan myötä Hedin Automotive jatkaa kasvustrategiaansa Suomessa ja sen toimipisteverkosto laajenee aidosti valtakunnalliseksi Helsingistä Ouluun. Se saa edustettavakseen kuusi uutta automerkkiä mukaan lukien Kian, joka on yksi Suomen suosituimmista automerkeistä.

”Suomalainen autokauppa konsolidoituu nopeasti ja kannattava liiketoiminta edellyttää riittävän kokoista markkinaosuutta ja mittakaavaetuja. Delta Auton hankinta on linjassa kasvustrategiamme ja tavoitteidemme kanssa. Yrityskaupan myötä toimintamme laajenee aidosti valtakunnalliseksi, kun toimipisteverkostoomme liittyvät täysin uudet paikkakunnat Forssa, Hämeenlinna, Järvenpää, Kotka, Oulu ja Pori. Kasvatamme myös automerkkien edustusportfoliotamme. Delta Autolla on vahvaa osaamista vaihtoautokaupassa, mikä tuo Hedin Automotivelle uusia mahdollisuuksia vaihtoautokauppamme kehittämiseen. Toivotamme Deltan koko henkilökunnan lämpimästi tervetulleeksi nopeasti kasvavaan ja kehittyvään Hedin Automotiveen”, sanoo Mikko Mykrä, Hedin Automotive Oy:n toimitusjohtaja.

“Deltalla on pitkä historia suomalaisessa autokaupassa ja olemme tehneet paljon töitä edustamiemme merkkien ja esimerkiksi autoilun palvelutuotteiden kehittämisen saralla. Hedin Automotive on erinomainen uusi koti niin Delta Auton henkilöstölle kuin asiakkaille. Yhtiöillä on hyvin yhteneviä arvoja asiakas- ja henkilöstökokemukseen, monikanavaiseen asiointiin sekä palvelutuotteisiin liittyen. Haluan kiittää Deltan henkilöstöä hyvästä työstä ja toivottaa kaikille menestystä uuden omistajan siipien alla”, sanoo Helena Sauramo, Delta Auto Oy:n ja Delta Motor Group Oy:n toimitusjohtaja.

Yrityskauppa vaatii viranomaishyväksynnän. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla.