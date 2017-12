Heidi Karjalainen suunnittelee itsenäisyyspäivän juhlapuvun rouva Jenni Haukiolle

Vuoden nuori suunnittelija 2017 -tittelin syksyllä voittanut Heidi Karjalainen sai kunnian suunnitella rouva Jenni Haukion juhlapuvun itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Aalto-yliopistossa muotoilun laitoksella opiskeleva Karjalainen on nouseva kyky, jonka töitä nähtiin lokakuussa I love me -messuilla. Vuoden nuori suunnittelija -kilpailun järjestää Messukeskus ja sen rahoittaa Suomen Messusäätiö.

Vuoden nuori suunnittelija 2017 -kilpailu toi Karjalaiselle runsaasti näkyvyyttä. I love me -messuilla Karjalaisella oli oma osasto sekä sisääntulo tapahtuman muotinäytöksissä. Lisäksi 25.9. julkistettu Vuoden nuori suunnittelija -voitto noteerattiin myös laajasti eri medioissa. Messuvalmisteluiden ja Haukion puvun suunnittelun lisäksi Karjalainen on syksyllä jatkanut myös maisterinopintojaan Aalto-yliopistossa. Kiireet jatkuvat itsenäisyyspäivään saakka, sillä nyt Karjalaisella on työn alla oma juhla-asu linnan juhliin.

- Fiilikset ovat tosi hienot, iloitsi Karjalainen sen jälkeen, kun tieto maan ykkösnaisen puvun suunnittelijasta julkistettiin.

Vuoden nuori suunnittelija -kilpailu järjestettiin tänä vuonna jo 23. kerran, ja se on yksi alan vanhimmista kilpailuista Suomessa. Kilpailun tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ratkaisuja vaatesuunnitteluun sekä kannustaa nuoria suunnittelijoita ja suomalaista vaatetusteollisuutta. Voittajan valitsee raati, johon kuuluvat toimittaja ja suunnittelija Jaakko Selin (raadin puheenjohtaja), muotitaiteilija Ritva Falla, vaatesuunnittelijat Katri Niskanen, Hammi Mettinen ja Mari Talka, muotitoimittaja ja stylisti Nina Nuorivaara sekä Elle-lehden päätoimittaja Taru Marjamaa.

- Mahtavaa, että tällä tasolla tunnustetaan nuoren polven lahjakkuus vaatesuunnittelussa. Vuoden nuori suunnittelija -kilpailu on pitkän historiansa aikana ollut aina edelläkävijä nuorten lahjakkuuksien nostamisessa, ja tällainen kansallinen tunnustus on kaikille, sekä suunnittelijoille että muotialalle, hieno juttu, arvioi raadin puheenjohtaja Jaakko Selin.

Karjalaisella on omanlainen tapa suunnitella vaatteita. Piirtämisen sijaan vaatteet muotoutuvat spontaanisti suoraan sovitusnuken päälle. Ideoita ja inspiraatiota hän löytää sekä ihmisistä että kulttuurista, kuten taiteesta, elokuvista ja musiikista.

- Oma tapani työskennellä pohjautuu vaatteellisten referenssien hyödyntämiseen, eli muotoilen sovitusnuken päälle, vaihdan vaatteesta osia ja muutan niiden paikkaa vaistonvaraisesti ja spontaanisti. Saan inspiraatiota ihmisistä, onhan pukeutuminen itsensä ilmaisua. Teen huomioita siitä, kuinka vaatteita yhdistellään ja käytetään, Karjalainen kuvailee työskentelytapojaan.

Heidi Karjalaisella on myös näkemys siitä, millaisen vastuun suunnittelija kantaa tehdessään vaatteita muille ihmisille. Vaatteet luovat mielikuvia ja vaikuttavat tunteisiin.

- Minua kiinnostaa se, miten vaatteet voivat vaikuttaa ihmisiin, ei vain ulkoisesti mutta myös sisäisesti. Pukeutumisella on suora yhteys tunteisiin, kuten turvallisuuden tunteeseen, itsevarmuuteen ja mielihyvään. Suunnittelijana pystyn töideni kautta kommentoimaan sitä, miltä maailma näyttä ja miltä se voisi näyttää, Karjalainen miettii.

Suomen Messusäätiö jakaa vuosittain noin 400 000 eurolla stipendejä, apurahoja ja palkintoja. Tunnettuja Messusäätiön palkintoja ovat Vuoden nuori suunnittelija -palkinnon ohella mm. Kaj Franck -muotoilupalkinto ja Habitare-suunnittelukilpailu.

