Heikki Hela teki paluun levytysstudioon kolmen vuoden tauon jälkeen – teemana ystävyys

Heikki Hela julkaisee uutta musiikkia. Svengaava, big band -henkiseksi kasvava Ystävä-single julkaistaan 16.10.2020, ja hän duetoi siinä yhdessä laulaja Marika Tuhkalan kanssa. Kappale on Heikki Helan sävelkynästä, sanoituksista hän vastaa puolisonsa näyttelijä Kaisa Helan kanssa.

Heikki Hela tunnetaan muun muassa legendaarisen Kummeli-ryhmän jäsenenä sekä parhaillaan Nelosella esitettävästä Kontio & Parmas -poliisisarjasta. Hänen laulajanuransa tunnetuimpina kappaleina ovat Uneton yö -megahitin lisäksi Kaikista kaikkein, Naisen hymy ja Hillitön hopeinen kuu. Hän on uransa aikana julkaissut yhteensä viisi albumia sekä lukuisia singlejä, ja myös saanut Emma-palkinnon. Edellinen julkaisu, Yhdessä & Erikseen -albumi, ilmestyi 2017 ja sen kappaleet keinahtelivat itsensä radiokanavien soittolistoille. Vuosina 2018-2020 Hela on tehnyt useita kiertueita yhdessä Heikki Silvennoisen ja Johanna Förstin kanssa. Lisäksi hän on viime aikoina näytellyt Herra Heinämäki -lastensarjassa Ylellä sekä Le Coq -farssikomediassa Helsingin kaupunginteatterissa.



Pitkän linjan muusikko Marika Tuhkala puolestaan tunnetaan parhaiten Jari Sillanpään, Aki Sirkessalon, Q. Stonen ja Maija Vilkkumaan taustalaulajana. Hän on lisäksi toiminut taustalaulajana televisioproduktioissa, kuten Voice of Finland ja Eurovision -laulukilpailuissa. Hän on myös tehnyt musiikkiteatteria Komediateatteri Arenassa ja UIT:ssa.



Vaikka uudella singlellä laulavat mies ja nainen yhdessä, kyseessä ei ole rakkauslaulu, vaan ylistys ystäville. "Koska aika monet kaverini ovat muusikoita, pyysin heidät studioon äänittämään uusia biisejä. Tarkoitus ei kuitenkaan ollut tehdä uutta We Are The World -maailmanparannuskappaletta, vaan soittaa musaa frendien kanssa – keksiä yhdessä tekemistä, jossa edes pieni rock’n’rollin tuntu. Ystävyyden merkitys on näinä aikoina todella korostunut. Kiitos kaikille ystäville – olette rautaisia!”, Heikki Hela summaa.

Heikki Hela & Marika Tuhkala: Ystävä

ISRC: FI-M6A-20-00001

Kesto: 3´59

säv. Heikki Hela

san. Heikki Hela, Kaisa Hela

sov. Tero Lindberg, Anssi Nykänen, Heikki Hela

Anssi Nykänen: rummut

Harri Rantanen: basso

Jarmo Nikku: kitara

Okke Komulainen: koskettimet

Mongo Aaltonen: perkussiot

Tero Lindberg: trumpetti

Heikki Pohto: saksofoni

Antti Rissanen: pasuuna

Sami Pitkämö: taustalaulu

Heikki Hela: laulu

Marika Tuhkala: laulu

Äänitys ja miksaus: Speedy Saarinen, Mediagents

Masterointi: Svante Forsbäck, Chartmakers

Kuva: Harri Hinkka, Studio Harri Hinkka

Graafinen suunnittelu: Minna Keso, Virma

Julkaisija: Mediagents

Jakelija: Playground Music