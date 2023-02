Heikkinen Yhtiöt laajentaa osaamistaan uimahallilaatoituksissa ostamalla enemmistön Tiilikaari Oy:stä

Kaupan tarkoituksena on taata Tiilikaari Oy:lle hyvä tulevaisuus. Antti Mannonen haluaa yrityksensä hyvään kotiin, jossa toiminta jatkuu ja kehittyy. Mannonen on yksi Suomen arvostetuimpia uimahallialan osaajia. Hän on tehnyt uimahallien rakentamisesta kaksi AMK-tason opinnäytetyötä.

Yhdistämällä Mannosen osaamisen ja Heikkinen Yhtiöiden läsnäolon ja resurssit ympäri Suomen, Tiilikaari pystyy jatkossa toteuttamaan paljon nykyistä enemmän halleja. Suomessa on vajaa 300 uimahallia ja suuri määrä erilaisia pienempiä allasosastoja ja kylpylöitä.

Yhteisenä tavoitteena liiketoimintojen kasvu

Heikkinen Yhtiöiden toimitusjohtaja Juha Kanasen mukaan yrityskauppa tarjoaa Heikkinen Yhtiöille mahdollisuuden toteuttaa uimahallilaatoituksia halki Suomen.

- Heikkinen Yhtiöillä on kahdeksan toimipistettä, joissa kaikissa on laatoitusosasto. Meillä on erinomaista laatoitusosaamista ja paljon resursseja, mutta terävin kärki uimahallipuolelta on puuttunut. Tämän Antti Mannonen ja Tiilikaaren henkilöstö nyt täydentävät, Juha Kananen toteaa.

Antti Mannonen, Tiilikaari -yrittäjä on niin ikään tyytyväinen liiketoimeen:

- Heikkinen Yhtiöiden leveät hartiat mahdollistavat toimintojen kasvattamisen maan laajuisesti. Yrittäjänä on ollut mahdotonta toteuttaa useita samanaikaisia haastavia projekteja satojen kilometrien välein, mutta nyt Heikkinen Yhtiöiden läsnäolo ja osaaminen Suomen jokaisessa kolkassa mahdollistaa asiakkaiden entistä paremman palvelemisen. Olen ylpeä, kun perustamastani yrityksestä tulee nyt osa Heikkinen Yhtiöiden kasvutarinaa.