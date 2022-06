Heikkinen Yhtiöt urakoi arvokohteita Turussa – Sampo-talon ja 12-kerroksisen kerrostalon urakat valmistuvat vauhdilla

Jaa

Lattia-alan urakoinnin asiantuntija Heikkinen Yhtiöt on vahvasti mukana Turun rakennus- ja saneerauskohteissa. Meneillään on vuonna 1930 rakennetun arvokohteen, Sampo-talon peruskorjaus. Ydinkeskustassa sijaitsevassa Sampo-talossa uudistuvat mm. pormestarin tilat. Rakennuttajana on NCC.

Teemu Nummelin asentaa tekstiililaattaa Turun Sampo-talossa. Kuva: Heikkinen Yhtiöt. Kuvat ovat vapaasti julkaistavissa.

Kirstinpuistoon on juuri valmistumassa Turun mittakaavassa korkea, 12-kerroksinen kerrostalo, Kirstinpuiston Kruunu, johon Heikkinen Yhtiöt toteuttaa lattiat.



Heikkinen Yhtiöt on vahvassa kasvussa Turun seudulla. Yhtiöiden Turun alueen työpäällikön Janne Tuomisen mukaan kasvunäkymät ovat hyvät alaa vaivaavasta työvoimapulasta ja inflaation kiihtymisestä huolimatta. – Alueen liikevaihto on tuplaantunut vuodessa. Vaikka jotain hidastumista tulee korkojen ja inflaation takia asuntokysyntään, pitkällä aikavälillä kaikki näyttää hyvältä. Palkkojen osalta ollaan rakennusalalla kuitenkin menossa kohti ”villiä” nousua, Tuominen huomauttaa. – Lisää tekijöitä tarvitaan. Meillä on aina töitä ja mahdollisuus työllistyä keikkahommissa, jos juuri omalla postinumeroalueella loppuvat työt hetkellisesti. Ekologisuus ja kustannustehokkuus keskiössä Alueen urakoita sujuvoittavat Kaarinaan hankitut liiketilat. Myös kalusto, kuten rekat ja siilot on siirretty talousalueelle, mikä parantaa kustannustehokkuutta ja nopeuttaa urakoita. Heikkisen urakat sisältävät matto-, parketti-, laminaatti- ja laattatöitä sekä pumpputasoite- ja maakosteabetonityötä. Ekologinen maakostea kuljetetaan kuivana ja sitä tehdään paikan päällä tarpeellinen määrä, jolloin siitä ei synny hävikkiä. Maakostea tarvitsee vähemmän vettä, jolloin se on nopeampi kuivumaan ja siinä on myös vähemmän sementtiä. Maakostea pienentää niin ikään kosteusvaurioiden riskiä. Tätä hyödynnettiin muun muassa viime vuonna valmistuneen kohteen, Hamburger Börsin saneerauksessa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Teemu Nummelin asentaa tekstiililaattaa Turun Sampo-talossa. Kuva: Heikkinen Yhtiöt. Kuvat ovat vapaasti julkaistavissa. Lataa Janne Tuominen ja Ville Valtamo Turun Sampo-talon kohteessa. Kuva: Heikkinen Yhtiöt. Kuvat ovat vapaasti julkaistavissa. Lataa Janne Tuominen ja Ville Valtamo Turun Sampo-talon kohteessa. Kuva: Heikkinen Yhtiöt. Kuvat ovat vapaasti julkaistavissa. Lataa

Linkit