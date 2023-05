Hekotuttavan hauskaa kesälukemista koululaisille: Tutustu näihin merenneitoja, avaruusolioita ja ihan tavallista teinin elämää täynnä oleviin uutuussarjoihin

Ruumiinavaussalin työntekijän true crime -henkinen menestysesikoistrilleri julkaistaan suomeksi 12.5.2023 14:14:13 EEST | Tiedote

New York Times -bestselleriksi noussut Teurastaja ja Peukaloinen on bostonilaisen Alaina Urquhartin ensimmäinen romaani, jossa seurataan sadistisen sarjamurhaajan ja lahjakkaan kuolemansyyntutkijan hyytävää kilpajuoksua. Pätevöityneenä oikeuslääkärin apulaisena kirjailija tarjoaa ainutlaatuisen ja todentuntuisen näkökulman ruumishuoneelta. Urqhuhart on opiskellut rikosoikeutta, psykologiaa ja biologiaa sekä juontaa Morbid: A True Crime Podcastia, joka on yksi Yhdysvaltojen kuunnelluimpia podcasteja. Teos ilmestyy suomeksi toukokuussa.