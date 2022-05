Hellanmaantietä ja Kankaantietä parannetaan - Yleisötilaisuus Tempauksen kylätalolla

Suunnittelualueena on maantie 7233 (Hellanmaantie ja Kankaantie) koko matkalta LapuanViemeröstä, valtatieltä 16, Kauhavan Rannanjärveen,Ylistarontien risteykseen. Tien pituus on noin 15,1 kilometriä.Hankkeesta on laadittu vuosina 2010–2011 tiesuunnitelma, joka nyt päivitetään. Tiesuunnitelmassa suunnitellaan maantien rakenteen parantaminen, jalankulku- ja pyöräteitä maantien varteen.

Suunnitteluratkaisut

Päätien suunnitteluratkaisut ovat aiemmin laaditun tiesuunnitelman mukaisia. Maantien rakennetta parannetaan ja tie levennetään 8 metrin levyiseksi. Vaarallisimmat jyrkimmät kaarteet ja mäennyppylät oikaistaan.

Maantien varteen rakennetaan jalankulku- ja pyörätie kolmeen kohtaan seuraavasti:

- Raamatuntie - Tienhaarantie, pituus noin 3,2 km.

- Alahellantie - Kairoontie, pituus noin 1,6 km

- Kairoontie - Ylistarontie, pituus noin 5,3 km

Kaksi ensimmäistä osuutta olivat mukana aiemmin laaditussa tiesuunnitelmassa. Kolmas jalankulku- ja pyörätieosuusKairoontienja Ylistarontien välille on uusi lisäys aiempaan tiesuunnitelmaan.

Kohdissa, joissa on tilaa, jalankulku- ja pyörätiet tehdään ns. erillisenä (ei korotettuna) maantien sivuojan taakse. Ahtaammissa kohdissa väylä tehdään kapealla noin kolme metriä leveällä välialueella ja kaikkein ahtaimmissa paikoissa väylä tehdään niin sanottuna korotettuna reunatuellisena jalankulku- ja pyörätienä.

Suunnittelualueen sillat (Lammin silta, Kankaan silta ja Ikolan silta) kunnostetaan tai uusitaan ja jalankulku- ja pyöräteille rakennetaan uudet sillat.

Hankkeen a ikataulu ja yleisötilaisuus

Suunnittelu on aloitettu syksyllä 2021 ja tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2022 aikana. Hankkeen toteutukselle ei ole tällä hetkellä rahoitusta.

Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin.Hankkeesta pidetään yleisötilaisuus 1.6.2022klo 17–19 Tempauksen kylätalolla (Tempauksentie 10, Kauhava). Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Tilaisuudessa esitettäviin aineistoihin voi tutustua myös hankkeen internetsivuilta https://vayla.fi/mt-7233-viemero-rannanjarvi