Hellman-huutokaupassa myydään neljän päivän aikana hurja määrä - yli 3300 - erilaista keräilykohdetta

Huutokaupassa on tällä kertaa myös monia harvinaisia postimerkkejä. Kansainvälisestikin kiinnostava kohde on vuoden 1930 Zeppelin-postimerkki 1830 virhepainamalla. Kaiken lisäksi merkki on postikortilla, joita tunnetaan vain pieni määrä. Postikortilla onkin lähtöhintaa 9000 €.

Sarjakuvien ystäville tarjolla on mm. Aku Ankan taskukirjojen täydellinen kokoelma (numerot 1- 500), jotka ovat kaikki ensipainoksia. Upean kokonaisuuden lähtöhinta on 800 €.

Kirjallisuuden puolelta löytyy Suomen ensimmäinen raamattu vuodelta 1642. Konservoidun ja harvinaisen kirjan lähtöhinta on 2500 €. Näitä raamattuja on arviolta säilynyt alle sata kappaletta, joista tiettävästi alle kymmenen on ykstyisomistuksessa.

Huutokaupassa on tarjolla myös koruja, militariaa, rahoja, mitaleita, designia ja vintage-esineitä.

Hellman huutokaupat 15.-18.3.2023

Lisätietoja:

Tatu Untinen, p. 02 2547200

Naantali, Noutokatu 3.

www.hellmanhuutokaupat.fi

Lehdistö lisäinfo: Tj Tatu Untinen puh 040 5455624 tai tatu.untinen@filateliapalvelu.com