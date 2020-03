Hellman huutokaupat järjestää keräilyhuutokaupan 13.-14.3. Naantalissa

Huudettavana harvinaisuus - 9000 € Zeppelin-kirje.

Lisäksi tarjolla on noin 3000 keräilykohdetta.

Huutokaupan kolme mielenkiintoisinta kohdetta ovat suuri Playboy-lehti erä, Zeppelin virhepainamakuori sekä Dianan ja Charlesin hääsamppanjapullo.

Playboy-lehdet myydään yhtenä eränä ja niiden paino punnitaan sadoissa kiloissa. Vanhin lehdistä on 1960-luvulta ja uusimmat 2000-luvulta.

Kiistaton harvinaisuus huutokaupassa on vuodelta 1930 oleva Zeppeliini-merkki, jossa on tunnettu vuosiluvun 1830 virhepainama. Arvokkaaksi kohteen tekee se, että merkki on kirjeellä, joka on oikeasti kulkenut Zeppeliinin kyydissä Saksaan. Näitä kirjeitä tunnetaan alle 10 kpl. Kirjeen lähtöhinta on 9000 €.

Huutokaupassa on tarjolla myös prinsessa Dianan ja prinssi Charlesin tyhjä hääsamppanjapullo. Täysinäisenä markkinahinta liikkuisi 8000 € kieppeillä. Tyhjän pullon lähtöhinta on 300 €.

Näiden lisäksi huutokaupassa on tarjolla mm. rahoja, nimikirjoituksia, militariaa, vanhoja valokuvia, postikortteja, postimerkkejä ja muuta keräiltävää.

Lisätietoja:

Tatu Untinen puh 040 5455624