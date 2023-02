Helmi-ohjelma etenee Uudellamaalla rivakasti

Helmi-ohjelmassa tehtiin vuonna 2022 luonnontilaa parantavia toimia monenlaisissa elinympäristöissä Uudenmaan alueella. Helmi-toteutuksen painopiste siirtyi inventoinneista kohti hoidonsuunnittelua ja konkreettisia hoitotoimia. Inventointeja ja suunnittelua on toteutettu virkatyönä ELY-keskuksen asiantuntijoiden toimesta ja tilattu ulkopuolista toimijoilta. Hoitotoimenpiteitä on tilattu urakoitsijoilta ja toteutettu yhteistyössä monien eri tahojen kanssa.

Helmi-ohjelman toteutuksessa on tärkeää sidosryhmätoiminta ja yhteistyö eri organisaatioiden ja paikallisten toimijoiden kesken. Vaikuttaviin tuloksiin päästään yhteistyöllä niin eri toimijoiden kuin eri teemojenkin välillä.



Uudellamaalla käytännön kunnostustoimia toteutettiin erityisesti lintuvesi- ja perinnebiotooppiteemojen puitteissa

Lintuvesiteemassa toteutettiin esimerkiksi. laidunnuksia, ruovikoiden niittoja ja hoitokalastuksia. Uudellamaalla konkreettisia hoitotoimia toteutettiin kahdeksalla linnustollisesti arvokkaalla kohteella. Neljällä kohteella hoidon suunnittelu eteni niin, että luvitusta vaativat toimet etenevät luvitusvaiheeseen tämän kevään aikana. Lintuvesillä ruoppaukset ovat yleensä mittavia ja vaativat aluehallintoviraston luvituksen. Myös vedenpinnan nostaminen vaatii aina vesiluvan.

Lintuvesiteemassa laidunnukseen aidattiin alueita kolmella kohteella ja laidunnus näillä käynnistyi keväällä 2022. Laitumien peruskunnostukseen ja lintuvesiin liittyvien rantaluhtien hoitoihin kuuluvat myös raivaukset. Vuonna 2022 raivauksia tehtiin muutamilla laidunnuskohteilla ja rantaluhdilla. Ruovikoiden niittoalaa kertyi yhteensä noin 60 hehtaaria neljältä kohteelta. Hoitokalastukset tai niihin liittyviä lajiston seurantavelvoitteita toteutettiin kolmella kohteella. Näiden lisäksi aloitettiin lampareiden kaivuutyöt yhdellä kohteella.

Kunnostustoimien lisäksi lintuvesiteemassa osallistuttiin matalalla kynnyksellä erilaisiin tilaisuuksiin ja yhteistyöryhmiin. Ihmisten tietoisuuden lisääminen linnustollisissa kysymyksissä koetaan tärkeäksi ja erilainen tiedottaminen ja osallistuminen ovat hyviä keinoja siihen.

Perinnebiotooppiteemassa kunnostettiin ja hoidettiin 34 kohdetta, pinta-alaltaan 206 hehtaaria. Näistä noin puolet on niitto- tai vieraslajintorjuntakohteita. Puolet on laitumia, joissa on tehty laidunaidat ja osassa on raivattu tiheää puustoa ja vesakkoa. Kiinnostusta perinnebiotooppien kunnostukseen riittää paljon ja alustavasti on sovittu jo monen kohteen kunnostuksesta.



Myös pienvesi ja rantaluontoteema ja metsäteema sekä soidensuojelu etenevät tavoitteiden mukaisesti

Pieniä virtavesiä kunnostettiin viidessä eri kohteessa yhteensä reilun kilometrin verran. Näistä kahdessa kohteessa korvattiin myös aiempi vaelluseste vesieliöiden liikkumisen paremmin mahdollistavalla ratkaisulla. Lisäksi Hankoniemellä jatkettiin kahden hiekkarantakohteen kunnostusta ja kunnostettiin yksi lähde.

Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueilla kartoitettiin lähemmäs 400 lähdettä, joiden joukosta valitaan kunnostuskohteita. Viime vuonna kartoitettiin myös yli 100 kilometriä puroja.

Helmi-ohjelmassa on käynnistetty Uudellamaalla kaksi laajempaa vesistöaluekohtaista hanketta, joissa parannetaan itäisellä Uudellamaalla sijaitsevan Sipoonjoen ja läntisellä Uudellamaalla sijaitsevan Kullaanjärven reitin virtavesien ja vesiluonnon tilaa.

Metsäteeman puitteissa edistettiin hoidonsuunnittelua yksityisillä suojelualueilla. Viisi hoitosuunnitelmaa hyväksyttiin ja muutama saatiin lähes valmiiksi vuoden 2022 aikana. Käytännön luonnonhoitotöitä toteutettiin kolmella metsäteeman kohteella. Lisäksi metsäteemassa inventoitiin suojelualueita 46 kohteella yhteensä 139 hehtaaria. Näistä 23 kohteella tunnistettiin jonkinlainen luonnonhoitotarve.

Helmi-soidensuojelussa perustettiin uusia suojelualueita 117 hehtaarin alueelle. Pääosa kohteista oli soidensuojelun täydennysehdotuksen valmisteluvaiheessa 2013-2014 inventoituja kohteita, joiden luontoarvot ovat merkittäviä. Näiden lisäksi suojeltiin joitakin muita monimuotoisuuden kannalta arvokkaita suoalueita.

Helmi-ohjelma on Uudellamaalla hyvässä vauhdissa ja etenemmekin kasvavalla innolla kaikkien teemojen osalta kohti vaikuttavampia kunnostustoimia. Tehtävää riittää jatkossakin paljon, mutta onneksi kiinnostusta luonnonhoitoa kohtaan on runsaasti.

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesi- ja rantaluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.