Helmi-ohjelmassa kunnostetaan tummaverkkoperhosniittyjä Pirkanmaalla

Erittäin uhanalaista tummaverkkoperhosta esiintyy Suomessa enää vain Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Laji on harvinaistunut muun muassa niittyjen metsittymisen ja karjan laiduntamisen vähenemisen ja maatalousympäristöjen muutosten vuoksi.

Ensimmäinen kunnostuskohde Oriveden Naappilassa

Pirkanmaan ELY-keskus kunnostaa lähikuukausina tummaverkkoperhosniityn Orivedellä Naappilassa HELMI-elinympäristöohjelmalla.

- Kohde on tyypillistä esiintymisympäristöä tummaverkkoperhoselle sekä sen ainoalle isäntäkasville, lehtovirmajuurelle. Toistaiseksi alue on säilynyt kohtuullisessa kunnossa, ja pienillä toimilla alueella saadaan helposti ylläpidettyä tummaverkkoperhoselle soveltuvaa elinympäristöä, kertoo projektisuunnittelija Matti Puljujärvi Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Hoitotyö toteutetaan Orivedellä Naappilassa yksityisen maanomistajan kohteella syksyn ja tulevan talven aikana. Naappilan kohteen käytännön toteutuksesta vastaa Pohjois-Pirkan metsänhoitoyhdistys.

Oriveden Naappilassa tehdään syksyn aikana raivausta metsurityönä, ja isompaa puustoa poistetaan koneellisesti maan routaannuttua. Hoidettava ala koostuu kahdesta kuviosta, joiden yhteispinta-ala on noin hehtaari. Kohteen maapohja on ravinteikasta ja kosteaa, ja se on vanha metsälaidun. Hoidettavalla alueella virtaa pieni luonnonpuro, jonka reunaa avataan varjostavasta puustosta.

Hoidon tavoitteena on lisätä pohja- ja kenttäkerroksen valoisuutta sekä paahteisuutta. Lisäksi läheinen metsätie luo osaltaan paahteisuutta, toimii perhosen levittäytymisreittinä ja helpottaa hoidon järjestämistä kohteelle.

Lajin elinympäristöt tarvitsevat jatkuvaa hoitoa

Pirkanmaan seudulla tunnetaan runsaasti tummaverkkoperhoselle soveliaita elinympäristöjä. Tummaverkkoperhosten elinympäristön hoidossa Pirkanmaalla on pitkä seuranta- ja hoitohistoria. Mukana on ollut vapaaehtoisia, maanomistajia sekä viranomaisia. Maatalouden ympäristötuki on tärkeä työkalu viljelyssä tuottamattomien, mutta monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden hoidossa.

- Pirkanmaalla on kyllä sopivia niittyjä, mutta aktiivista hoitoa on jatkettava yksittäisellä kohteella muutaman vuoden välein. Hyväkin kohde voidaan menettää, mikäli umpeenkasvua aiheuttava pajukko tai vieraslajit saavat vallata ja varjostaa kohdetta. Mahdollisuuksien mukaan kohteita hoidetaan raivaus- ja hakkuutyönä säännöllisesti, Puljujärvi sanoo.

Mikä Helmi-ohjelma?

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Lisäksi ohjelma edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

Lue lisää:

Helmi-ohjelma (ym.fi)