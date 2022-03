Helmikuun työllisyyskatsaus: Ennätyksellisen suuri määrä avoimia työpaikkoja (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskuksen seutukunnissa. Alhaisin työttömyysaste oli helmikuussa poikkeuksellisesti Pietarsaaren seutukunnassa (4,2 %), kun taas aiemmin kärkipaikkaa pitäneellä Suupohjan rannikkoseudulla työttömyysaste oli vain hieman korkeampi (4,3 %).

Helmikuun lopussa alle 25-vuotiaita työnhakijoita oli 766, mikä on 475 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ja 53 vähemmän kuin viime kuussa. Myös yli 50-vuotiaiden työttömyys on laskussa. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä (2 163) vähentyi 282 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna, mutta yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli helmikuussa 1 130, mikä on 148 enemmän kuin vuosi sitten. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrän kasvu on kuitenkin hidastunut.

Avoimien työpaikkojen määrä oli helmikuussa ennätyksellinen 14 034. Koko maassa uusien avoimien työpaikkojen määrä on voimakkaassa kasvussa, ja työvoiman tarve on kasvanut kaikilla alueilla. Helmikuun aikana auenneita uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan TE-toimistoon 7 108, mikä on 3 212 (+ 82,4 %) enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Eniten avoimia työpaikkoja oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Tämän ammattiryhmän sisällä uusia avoimia työpaikkoja oli erityisen paljon myyjien ja lähihoitajien ammateissa. Erityisesti kesätyöpaikkojen hakuajan painottuminen helmikuulle nostaa avoimien työpaikkojen määrää.

- Työvoiman kysyntä on alueella erittäin suurta useilla eri toimialoilla ja lähes kaikilla paikkakunnilla. Työvoimapulaa kokee yhä useampi yritys ja toimiala. Helmikuun suureen työpaikkojen määrään vaikuttaa paitsi yleisesti yritysten hyvä tilanne ja lisääntynyt työntekijöiden tarve, mutta myös se, että kesätyöpaikkoja on selkeästi enemmän avoimena tänä vuonna kuin viime vuonna, kertoo palveluesimies Hannu Vierula Pohjanmaan TE-toimistosta.