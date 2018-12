Helpotusta joulukiireeseen – Osuuskauppa Keskimaa tarjoaa asiakkailleen laajat aukioloajat

Loppuvuoden juhlakausi on monelle vuoden stressaavinta aikaa. Osuuskauppa Keskimaa helpottaa asiakkaidensa jouluhulinaa laajentamalla myymälöiden aukioloaikoja jouluviikolla. Prisma Seppälä palvelee joulukaupassa ympäri vuorokauden 14.–24.12.2018.

Kaikki Keskimaan myymälät palvelevat asiakkaitaan laajoilla aukioloilla ennen joulua. Prisma Seppälä pitää ovensa auki 24/7 perjantaista 14.12. alkaen aina jouluaattoon kello 18 asti. Keljon ja Palokan Prismojen ennestään laajoja aukioloaikoja laajennetaan vielä sunnuntaille 23.12., jolloin myymälät ovat avoinna kello 7–23, eli arjen aukioloaikojen mukaisesti. Lisäksi kaikki Keskimaan S-marketit ja Salet palvelevat aatonaattona arjen aukioloaikojen mukaisesti, jouluaattona asiakkaita palvellaan kello 16 asti.

– Viime jouluna saimme paljon hyvää palautetta laajennetuista aukioloajoista. Ne vapauttavat ihmiset käymään kaupassa silloin, kun se heidän aikatauluunsa sopii. Koska jouluaatto osuu tänä vuonna maanantaille, halusimme pidentää sunnuntain aukiolojamme asioinnin helpottamiseksi, kertoo toimialajohtaja Reima Loukkola.

Joustavat aukioloajat tarjoavat lisätyötä monelle. Seppälän Prisman johtaja Mikko Junttila kertoo työntekijöiden suhtautuvan yötöihin varsin positiivisesti. Henkilökunta on tottunut tekemään yötöitä ennestään tavarakuormien purkamisessa.

– Yövuorot ovat erittäin haluttuja, eikä kenenkään tarvitse tehdä niitä vastoin tahtoaan. Suurien volyymien takia vilkkaimpina jouluviikon öinä meillä on töissä reilut 20 työntekijää, avaa Mikko Junttila.





Jouluostoksia aattoon asti – tärpit väljempään kauppareissuun



Joulu tarjoaa tänä vuonna monelle erityisen pitkät vapaat. Koska joulu on vuoden vilkkain sesonki, on kaupoissa paikoin tiivis tunnelma laajoista aukioloista huolimatta.

– Odotettavissa on, että vilkkaimmat yöt ajoittuvat loppuviikolle, jolloin joulukauppa on muutenkin kiivaimmillaan. Väljyyttä ostoksien tekemiseen saa todennäköisemmin, kun lähtee kaupoille aamuvarhaisella tai myöhään illalla. Eniten kuhinaa hyllyjen väleissä on iltapäivisin ja alkuillasta, ennustaa Junttila vuosien kokemuksen pohjalta.

Kaikkien Keskimaan myymälöiden joulunajan aukioloajat voi tarkistaa S-kanavalta, www.keskimaa.fi.