Helpotusta teknologiateollisuuden ja sosiaali- ja terveysalan osaajapulaan: Uusia valtakunnallisia palveluita työperäiseen maahanmuuttoon

Työperusteista maahanmuuttoa on pidetty jo pitkään yhtenä täydentävänä ratkaisuna työvoimapulaan tietyille aloille. Hallitusohjelman mukaisesti yrityksille kehitetään palveluita, jotka helpottavat kansainvälistä rekrytointia, monikulttuuristen työyhteisöjen rakentamista sekä työssä tarvittavan kielen oppimista.



Etenkin teknologiateollisuuden toimialoja ja niillä toimivia yrityksiä vaivaa kasvava osaajapula. Avoinna oleviin työpaikkoihin ei saada tarpeeksi päteviä hakijoita, eivätkä alan koulutukset vedä riittävästi kiinnostuneita opiskelijoita. Myös sosiaali- ja terveysalalla on haasteita löytää osaavaa työvoimaa.



Kansainvälisen rekrytointimallin kehittämisestä vastaava Vesa Liesivuori ELY-keskuksesta kertoo, ratkaisuksi teknologiateollisuuden sekä ja sosiaali- ja terveysalojen osaajapulan helpottamiseksi on lanseerattu lisää uusia valtakunnallisia palveluita.

-Uusien palvelupakettien tavoitteena on, että työnantajat saavat valmiita ammatti- ja erityisosaajia töihin Suomeen. Tarvittava osaaminen on tunnistettu ja testattu sekä työssä tarvittava suomen kieli on koulutettu jo lähtömaassa. Osaajat ovat siis heti valmiita töihin, Liesivuori tiivistää.



- Jos vielä pohtii mistä aloittaisi niin, kannattaa ensi alkuun soittaa Work in Finlandin kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvontaan 0295 016 770 tai Lisäksi on hyvä käydä tutustumassa uusilla www.workinfinland.fi -verkkosivuilla, Liesivuori neuvoo kansainvälisestä rekrytoinnista kiinnostuneita.



Kaksi uutta palvelukokonaisuutta työperäiseen maahanmuuttoon



Yksi työnantajien tarpeisiin lanseerattu valtakunnallinen palvelupolku on sosiaali- ja terveysalan rekrytoiva suomen kielen- ja kulttuurinkoulutus jo lähtömaassa.

Palveluita tuottavat tällä hetkellä BBi Nordics, Henkilöstöpalvelu Silkkitie Oy ja ryhmittymä Arffman Finland Oy / Barona SOTE.

Myös uudet palveluntuottajat voivat jättää osallistumishakemuksen tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Ohjatun polun avulla edistetään muun muassa hoiva-avustajien, lähihoitajien, sairaanhoitajien ja lääkäreiden vapaata liikkuvuutta EU- ja ETA-maista Suomeen.

Toinen edistettävä palvelupolku osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi on teknologiateollisuuden rekrytoiva ammattitaidon testaus kansainvälisiin rekrytointeihin Euroopan talousalueelta.

Palveluita tuottavat ryhmittymä Barona Oy (Länsirannikon koulutus Oy WinNova, REDU Edu Oy ja Sedu Education Oy), AEL-Amiedu Oy ja Riveria koulutuspalvelut Oy.





Päätoimialoihin kuuluvat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Työtehtävät voivat vaihdella aina perustason työtehtävistä erityisosaamista vaativiin (mm. konepajateollisuuden ammattiosaajista aina ICT-alan huippuosaajiin).

Työntantajille räätälöityä palvelua, jossa työnantajan maksuosuus on puolet

Työnantajille räätälöitävät palvelut ovat nyt tilattavissa jokaisen 15 ELY-keskuksen alueella. Palvelut ostavat suomalaiset työnantajat ja ELY-keskukset yhdessä. Työnantaja-tilaajan maksuosuus on puolet kokonaiskustannuksista.



Räätälöitävät palvelupaketit sisältävät rekrytointitoimien lisäksi tarvelähtöisesti lähtömaakoulutuksen, osaamisen tunnistamisen ja vastaanottavan työyhteisövalmennuksen. Lisäksi julkinen rahoitus vastaa työnantajien rekrytoitavien osaajien puolisoiden tukipaketin kustannuksista kokonaisuudessaan.



Uudet palvelutuotteet ovat osa Talent Boost -ohjelman kansainvälisen rekrytoinnin Work in Finland -toiminnon palvelukokonaisuutta. Valtakunnallisia palveluita kehitetään poikkihallinnollisesti, jossa keskiössä ovat ylös nostavat tahot; Business Finland, KEHA-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Uudenmaan TE-toimisto.





Kuinka edetä, jos osaajia ei löydy Suomesta?

Työnantajalla on rekrytointitarpeita, eikä osaavaa työvoimaa ole saatavilla Suomesta.