Helsingin 7.-luokkalaisten matematiikkakilpailu käynnistyy

Matematiikkakilpailun ensimmäinen kierros käynnistyy omissa kouluissa maaliskuun 2020 alussa ja loppukilpailu järjestetään 22. huhtikuuta Helsingin yliopistolla. Tarkoituksena on tarjota haastetta ja kannustaa harrastamaan matematiikkaa.

Kilpailu on suunniteltu niin, että mahdollisimman moni pystyy osallistumaan.

–Monivalintatehtävät sopivat ihan jokaiselle, mutta finaaliin päässeet saavat eteensä viisi perustehtävää, joista kaksi on oikeasti hankalia, sanoo apulaisprofessori Anne-Maria Ernvall-Hytönen, joka on alueellisten 7.-luokkalaisten matematiikkakilpailujen ideoija ja vastuunkantaja yhdessä tutkijatohtori Esa Vesalaisen kanssa.

Matematiikkakilpailu on tehty helpoksi opettajalle

Opettaja saa käyttöön valmiit kysymykset. Suurin vaiva on lupien hankkiminen oppilaista tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Joskus ollaan huolissaan, että lahjakkaat lapset jäävät syrjään. Kilpailut ovat lääke tähän ja tarjoavat haastetta, jos koulutehtävät tuntuvat liian helpoilta.

Loppukilpailu järjestetään koulupäivän jälkeen illalla.

–Vaikka joku pärjää paremmin, niin kukaan ei lähde itkien kilpailuista ja keksejä riittää kaikille, vakuuttaa Ernvall-Hytönen, joka vastaa järjestelyistä ja tarjoiluista.

Parhaat 7.-luokkalaiset kutsutaan myös mukaan matematiikka- ja tietotekniikkavalmennukseen Helsingin yliopistolle. Kilpailun järjestäjinä ovat Helsingin yliopiston lisäksi Suomen matemaattisen yhdistyksen valmennusjaosto ja tiedekasvatuksen Matikkaluokka Summamutikka.

Millainen on hyvä kysymys?

Kilpailukysymysten ja kriteerien laatiminen on oma taiteen lajinsa. Ernvall-Hytönen sanoo, että tarkoitus ei ole pudottaa ketään huolimattomuusvirheiden takia, vaan laatia kysymykset niin, että vain todellinen oivallus johtaa hyvään lopputulokseen.

Ernvall-Hytönen on nuorempana itse osallistunut matematiikkakilpailuihin ja kerran voittanutkin. Vaikka matematiikka oli hänelle selkeä uravalinta jo lapsesta lähtien, niin kilpailut ovat innostaneet ja kannustaneet.

Kilpailujen järjestäjänä ja kysymysten laatijana Ernvall-Hytönen on kokenut konkari ja hän on ollut koordinaattorina tyttöjen kansainvälisissä matematiikkakilpailuissa. Hän on myös valmentanut matematiikan kansainvälisiin olympialaisiin lähteviä nuoria useiden vuosien ajan.

Matematiikan opettajankoulutuksesta vastaavana apulaisprofessorina äskettäin aloittanut Anne-Maria Ernvall-Hytönen on ylioppilastutkintolautakunnan jäsen ja mukana lautakunnan matematiikan jaoksen toiminnassa. Lisäksi hän on matematiikkalehti Solmun päätoimittaja ja toimittaa Tekniikan akateemisten TEK-lehden pulmapalstaa Esa Vesalaisen kanssa.

Lisätietoja:

Alueellisia 7-luokkalaisten matematiikkakilpailuja järjestetään Helsingin lisäksi Turussa, Oulussa ja Satakunnassa.

https://matematiikkakilpailut.fi/seiskat/

Apulaisprofessori Anne-Maria Ernvall-Hytönen, Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen osasto, anne-maria.ernvall-hytonen@helsinki.fi, +358 504108758