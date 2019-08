Helsingin Diakonissalaitoksen nimi ja ilme uudistuvat

Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Helsingin Diakonissalaitoksen brändinimi lyhenee Diakonissalaitokseksi. Samalla yhteiskunnallisen konsernin visuaalinen ilme ja logo uudistuvat.

”Viestinnässä ja markkinoinnissa käytettävän nimen uudistuksen taustalla on strategiamme kasvaa ja laajentaa toimintaamme. Sana Helsinki on aiheuttanut nimessämme haasteita ja meidät on koettu vain helsinkiläiseksi ja Helsinki-keskeiseksi palveluntarjoajaksi. Toimimme kuitenkin jo nyt kymmenellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea ja kansainvälisesti monissa eri maissa. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on olla entistä vaikuttavampi sosiaali- ja terveyspalvelujen valtakunnallinen tuottaja ja kansainvälinen toimija”, toimitusjohtaja Olli Holmström kertoo.

Nimen ja ilmeen uudistaminen ovat osa laajempaa brändityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa Diakonissalaitosta vaikuttavana, uusiutuvana ja helposti lähestyttävänä organisaationa. Uuden ilmeen suunnitteli Viestintätoimisto Drum ja suunnittelusta vastasi graafinen suunnittelija Ella Härkönen.

”Suunnittelussa otettiin huomioon henkilökunnan toiveet, Diakonissalaitoksen pitkä historia, arvomaailma ja toiveet leikkisämmästä ja rohkeammasta suunnasta”, kertoo Härkönen.

Uusi raikas ilme on saanut jo hyvän vastaanoton henkilöstön keskuudessa.

”Se on moderni, mutta samalla kunnianosoitus säätiön historialle. Diakonissalaitos on jo yli 150 vuotta tehnyt työtä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi. On hienoa, että merkityksellinen työ ja pitkä historia näkyvät uudessa ilmeessämme ja nimessä. Siinä on myös lämpöä, iloa ja välittämistä. Asioita, jotka kuvaavat hyvin työkulttuuriamme”, viestintäjohtaja Laura Niemi kertoo.

Ilmeen graafiset elementit ovat saaneet vaikutteita Diakonissalaitoksen pääkorttelin punatiilisten rakennusten yksityiskohdista. Uusi logo hyödyntää alkuperäistä, liekehtivää sydäntä kuvaavaa tunnusta.

”Liekehtivä sydän kuvaa työntekijöiden sitoutumista ja rohkeutta tehdä työtä ihmisarvon puolesta. Sen halusimme säilyttää. Logo tuotiin tähän päivään ja siihen lisättiin uusi, kolmas liekki. Se muistuttaa meitä siitä, että tätä työtä ei tehdä yksin, vaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa”, Niemi sanoo.

Uusi ilme näkyy vahvasti torstaina 22.8. järjestettävässä Korttelijuhlassa

Jo kolmatta kertaa järjestettävä Korttelijuhla kerää yhteen kaupunkilaisia, Diakonissalaitoksen ystäviä, yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja henkilökuntaa viettämään kesäistä iltapäivää Diakonissalaitoksen ainutlaatuiselle korttelipihalle Helsinkiin (Alppikatu 2). Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Uudet Diakonissalaitoksen ja sen tytäryrityksen Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n logot löytyvät STT:n mediapankista https://www.sttinfo.fi/uutishuone/diakonissalaitos/m?publisherId=4268 tai viestintä@hdl.fi.

Diakonissalaitoksen juridinen nimi on edelleen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.