Helsingin Diakonissalaitos avaa hätämajoituksen kylmenevien säiden takia

Helsingin Diakonissalaitos avaa kylmenevien säiden takia hätämajoituksen. Majoitus on suunnattu EU-alueen liikkuvalle väestölle, jotka asuvat pääosin ulkona, teltoissa ja hylätyissä rakennuksissa.

Hätämajoitus avataan Helsingin Diakonissalaitoksen Alppikadun korttelissa tämän viikon perjantaina 20.10.2017. Petipaikkoja on 100 ja hätämajoitus on avoinna jokaisena viikon päivänä klo 21-08. Aukioloaikoina paikalla on jatkuvasti henkilökuntaa.

Helsinkiläiset asunnottomat menevät ensisijaisesti Hietaniemen palvelukeskukseen. Paperittomien hätämajoitusta järjestää Helsingin seurakuntayhtymä Hermannissa. Mikäli helsinkiläisille tarkoitettu Hietaniemi on täynnä, Hermannissa on lisäpaikkoja.

Helsingin kaupungin kanssa on sovittu, että Diakonissalaitos järjestää hätämajoitusta lähtökohtaisesti liikkuvalle väestölle. Emme kuitenkaan jätä ketään ulos, jos muuta paikkaa ei ole.