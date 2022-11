Helsingin Fleminginkadun putkirikon syynä ikävaurio

HSY:llä on tehty putkirikon syyn arviointia. Analyysin perusteella ensimmäisen putkirikon Fleminginkadulla syyksi on todettu runkolinjan ikään liittyvä vaurio putkimateriaalissa ja kasvaneen liikenteen rasitus. Muut putkirikot ja ilmenneet vauriot ovat olleet seurausta Fleminginkadun vuodosta, jonka nopea rajaaminen aiheutti poikkeuksellisen laajan ja voimakkaan paineiskun kantakaupungin alueelle. Alueella on ikääntynyttä vesijohtoverkostoa. Kyseisen putken saneeraustarve oli tunnistettu ja suunniteltu vuodelle 2024.

- Meillä HSY:ssä varautumisasiat pidetään korkealla tasolla, joka näkyi tässä laajassa tapahtumaketjussa. Henkilöstöllä on osaamista ja reagoimiskykyä ottaa äkillinen tilanne haltuun. Lisäksi yhteistyö viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa onnistui hyvin, kertaa tapahtumia osastonjohtaja Tommi Rantala.

