Helsingin hallinto-oikeuden ylituomariksi Ann-Mari Pitkäranta

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt ylituomari Ann-Mari Pitkärannan Helsingin hallinto-oikeuden ylituomariksi seitsemän vuoden määräajaksi 1.8.2020 lukien.

Varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti Ann-Mari Pitkäranta on Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomari. Aikaisemmin hän on toiminut korkeimman hallinto-oikeuden ma. kansliapäällikkönä sekä ma. oikeussihteerinä, hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarina, hallinto-oikeuden ja lääninoikeuden esittelijänä sekä käräjätuomarin sijaisena.

Pitkäranta on työskennellyt oikeusministeriössä kehittämispäällikkönä sekä yliopistossa lehtorina.

Pitkäranta on Tuomioistuinviraston johtokunnan jäsen. Hän on toiminut tuomarinvalintalautakunnan jäsenenä ja varajäsenenä sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan puheenjohtajana. Lisäksi hänellä on ollut tuomarijärjestöjen luottamustehtäviä.

Helsingin hallinto-oikeus on Uudenmaan maakunnan alueellinen hallinto-oikeus, jonka tuomiopiiriin kuuluu 26 kuntaa. Tietyissä asiaryhmissä Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiirinä voi olla myös koko Suomi.

Helsingin hallinto-oikeuden ylituomarin virka tuli auki ylituomari Liisa Heikkilän eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Lisätietoja:

Hallintopäällikkö Riikka Asa, puhelin 02956 42058, sähköposti etunimi.sukunimi@oikeus.fi.