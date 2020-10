Helsingin hovioikeuden presidentiksi Asko Välimaa

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt oikeusneuvos Asko Välimaan Helsingin hovioikeuden presidentiksi seitsemän vuoden määräajaksi 1.11.2020 lukien.

Varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti Asko Välimaa on korkeimman oikeuden jäsen. Lisäksi Välimaa toimii Tuomioistuinviraston johtokunnan puheenjohtajana.

Ennen korkeimpaan oikeuteen siirtymistä Välimaa toimi johtavissa tehtävissä oikeusministeriössä mm. kansliapäällikkönä, osastopäällikkönä ja lainsäädäntöjohtajana. Hänellä on laaja kokemus lainvalmistelusta erityisesti rikos- ja prosessioikeuden alalla. Välimaa on ollut puheenjohtajana, jäsenenä ja asiantuntijana lukuisissa työryhmissä ministeriössä. Hänellä on myös laaja kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä sekä toiminnasta Euroopan unionissa.

Helsingin hovioikeus on väestöltään ja asiamäärältään Suomen suurin hovioikeus. Hovioikeuspiirin väestö lähenee 1,7 miljoonaa. Hovioikeuspiiriin kuuluvat Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudet.

Tällä hetkellä Helsingin hovioikeudessa on viisi lainkäyttöosastoa. Hovioikeuteen saapuu vuosittain runsaat 3000 asiaa. Helsingin hovioikeus käsittelee ainoana hovioikeutena eräitä asiaryhmiä, kuten sotilasoikeudenkäyntiasioita.

Helsingin hovioikeudessa on presidentin lisäksi noin 75 tuomaria. Henkilöstön määrä on vuonna 2020 yhteensä noin 163 henkilöä.

Helsingin hovioikeuden presidentin virka tuli auki presidentti Mikko Könkkölän eläkkeelle siirtymisen johdosta.