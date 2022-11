Helsingin Jätkäsaaren maamerkiksi muodostunut Rokkiporkkana-silta saa parin

Helsingin Jätkäsaaren kaupunginosassa sijaitsevaan Hyväntoivonpuistoon valmistuu uusi silta loppuvuodesta 2023. Länsisatamankadun puolelle rakennettava kävely- ja pyöräliikenteen ylikulkusilta jatkaa turvallista reittiä kohti merenrantaa ja muodostaa siten merkittävän alueellisen yhteysväylän. Uuden sillan oranssia teräsrakennetta valmistetaan parhaillaan konepajalla Liettuassa.

Uusi silta jatkaa Hyväntoivonpuiston örkki-tarinaa

Koko Hyväntoivonpuiston suunnittelu lähti tarinasta, joka muotoutui jo suunnittelun alkaessa.

– Uusi silta jatkaa Hyväntoivonpuiston suunnittelun lähtökohtana ollutta tarinaa puiston alla asuvasta ihmeellisestä otuksesta, örkistä. Molemmat kävelysillat ovat kuin samaa örkin oranssia selkärankaa, joka paljastuu maanpinnan alta. Siltoihin haettiin myös merikonttien ja satamanostureiden värimaailmaa ja estetiikkaa, sanoo siltojen sekä puiston pääsuunnittelusta vastannut toimitusjohtaja, arkkitehti Outi Palosaari VSU maisema-arkkitehdeista.

Outi Palosaari kiittelee monialaista yhteistyötä tavallisesta poikkeavan sillan suunnittelussa. Helsingin kaupungin tilaaman sillan pääsuunnittelijana on, kuten ensimmäisenkin Rokkiporkkana-sillan, VSU maisema-arkkitehdit. Taitorakenteiden rakennesuunnittelusta vastasi A-Insinööreihin kuuluva Ponvia.

– Orgaaninen muoto teki sillan teknisestä suunnittelusta vaativaa, vaikka kuormitukset ovat kevyen liikenteen silloilla kohtalaisen pieniä. Moniulotteinen siltarakenne on suunnittelulle aina haastavampi kuin silta, joka noudattaa vakiokorkeuksia ja -välejä, toteaa yksikönjohtaja Tuomo Järvenpää Ponviasta.

Moniulotteisessa rakenteessa hyödynnettiin 3d-mallinnusta

Epätyypillisen muodon vuoksi Länsisatamankadun sillan jokainen liitos piti suunnitella erikseen. 3d-mallinnus ja muut digitaaliset työkalut helpottivat erityisesti rakenteen hallintaa. Lopullinen ulkomuoto löytyi insinöörien ja arkkitehtien yhteistyönä.

– Siltasuunnittelu on maisema-arkkitehdille erikoisherkkua, vähän kuin konserttitalon suunnittelu rakennussuunnittelijalle. Ristikkorakenteisen, epäsymmetrisen sillan suunnittelu vaati laskennalta paljon, ja tietomallintaminen oli siihen hyvä työväline. Yhteistyö Ponvian kanssa oli todella hedelmällistä. He ovat erittäin taitavia tietomallinnuksen hyödyntämisessä, Palosaari kiittää.

Vaikka ylikulkusillat muistuttavat paljon toisiaan, ne eivät ole identtisiä. Tuleva Länsisatamankadun silta on lyhyempi ja kapeampi kuin vuonna 2018 käyttöön otettu, Välimerenkadun ylittävä Rokkiporkkana-silta. Uuden sillan pituus on 37 metriä. Se on keskeltä edeltäjäänsä kapeampi, ja pohjoispuolella sillan pohjakansi haarautuu kahteen osaan.

Uusi silta tulee lepäämään tukimuurien päällä. Länsisatamankadun puolella, luonnonkalliota imitoivan tukimuurin alta on kulku Rööri-jäteasemalle.

Valmis silta valaistaan näyttävästi. Sillan ylärakenteisiin integroidut led-valonauhat valaisevat siltakannen, alarakenteisiin kiinnitetyt valonheittimet tukimuurit. Valaistussuunnittelusta vastaa A-Insinöörit, liikennesuunnittelusta A-Insinööreihin kuuluva Plaana.