Helsingin käräjäoikeuden laamanniksi Sirpa Pakkala

Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Sirpa Pakkala on Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamanni. Aikaisemmin hän on toiminut käräjätuomarina ja osaston johtajana käräjäoikeudessa. Hän on myös hoitanut oikeusneuvosmiehen tehtävää raastuvanoikeudessa sekä toiminut hovioikeudenneuvoksena hovioikeudessa.

Lisäksi Pakkala on toiminut julkisena oikeusavustajana ja johtavana julkisena oikeusavustajana sekä lakimiehenä Suomen kunnallisliitossa ja perintäyhtiössä.

Hän on työtuomioistuimen asiantuntijajäsenen varajäsen ja Tuomioistuinviraston johtokunnan varajäsen.

Pakkala on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Hän on myös toiminut koulutustehtävissä.

Helsingin käräjäoikeus on Suomen suurin käräjäoikeus henkilökunnan ja käsiteltyjen asioiden määrillä mitattuna. Helsingin käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu Helsingin kaupunki, jossa asuu yli 658 000 asukasta. Viime vuonna käräjäoikeuteen saapui noin 75 000 asiaa.

Helsingin käräjäoikeudessa työskentelee noin 350 henkilöä.

Helsingin käräjäoikeus sijaitsee Salmisaaren oikeustalossa.