Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla avoinna lähes 400 työpaikkaa −Tervetuloa Educa-messuille 26.-27.1. osastollemme 6P60

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle tarvitaan jatkuvasti osaajia: lastentarhaopettajia, lastenhoitajia, luokanopettajia, erityisopettajia ja ammatillisten aineiden opettajia. Toimialan työpaikkoihin voit tutustua Educa-messuilla pe-la 26-27.1.2018. Tervetuloa osastollemme 6P60.

Henkilöstöä tarvitaan, sillä palvelujen käyttäjien määrä Helsingissä kasvaa tuntuvasti jo lähiaikoina: vuonna 2018 helsinkiläisten 1-15-vuotiaiden lasten ja nuorten määrän arvioidaan kasvavan peräti noin 1 700:lla. Avoinna on sekä vakinaisia että määräaikaisia tehtäviä.



Varhaiskasvatukseen on parhaillaan haussa yli 50 työpaikkaa, joista määräaikaisia tehtäviä on 42 ja vakinaisia 10. Haussa olevien lastenhoitajien ja lastentarhaopettajien tehtävät alkavat mahdollisimman pian. Vakinaisten lastentarhaopettajien paikat ovat avoinna 12.2.-23.4. Tehtävät alkavat elokuussa.



Haku Helsingin kaupungin peruskoulujen ja lukioiden vakinaisiin opettajan virkoihin on myös meneillään. Avoinna on yli 300 virkaa, joista 42 on ruotsinkielisissä kouluissa. Hakuaika päättyy 29. tammikuuta. Työt alkavat elokuussa 2018. Opettajia tarvitaan sekä uusin tehtäviin että eläkkeelle jäävien tilalle.



Suomenkielisissä lukioissa on avoinna 11 virkaa ja ruotsinkielisissä lukioissa 2.

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tulee avoimia paikkoja hakuun kevään aikana, kuten opinto-ohjaajan ja tekniikan & asennuksen toimialalla lehtorin virkoja ja tuntiopettajan tehtäviä.



Helsingin kaupungin kaikki avoimet virat löytyvät osoitteesta www.helsinkirekry.fi, jota kautta niihin voi myös hakea.



Tutustu työpaikkoihin Educa-messuilla

Messuilla asiantuntijamme kertovat Helsingin tarjoamista työmahdollisuuksista ja uudenlaisesta pedagogiikasta. Messuosastollamme voit myös keskustella robotin kanssa ja kokeilla miltä hoitohylje tuntuu.



Kurkista myös video youtubessa.