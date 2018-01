Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialla tehdään jatkuvasti työtä epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi

Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa on puututtava välittömästi mahdolliseen epäasialliseen käyttäytymiseen, seksuaaliseen häirintään tai kiusaamiseen. Tämä koskee kaikkia työntekijöitä, oppilaita ja opiskelijoita. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on ohjeistus epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisesta, ja henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti. Koulujen ja oppilaitoksien oppilas- ja opiskelijahuolto edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä auttaa epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisessa. Jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa on tasa-arvo-suunnitelma, ja toimialalla on tehty asiakaskyselyjä häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta.

”Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehdään jatkuvasti työtä epäasiallisen kohtelun lopettamiseksi ja ehkäisemiseksi. Kehitämme toimintamallejamme, jotta tunnistamme epäasiallisen kohtelun ja pystymme puuttumaan siihen entistä paremmin. Oppilas- ja opiskelijahuolto tekee toimialalla tärkeää työtä lasten ja nuorten hyväksi”, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on taata seksuaalinen ja sukupuolinen koskemattomuus Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ovat laatineet vuodesta 2006 tasa-arvosuunnitelmat, jotka tasa-arvolaki on edellyttänyt toisen asteen oppilaitoksissa. Perusopetuksessa tasa-arvosuunnitelma on tehty vuodesta 2016 alkaen. Tasa-arvosuunnitelmat on laadittu henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa. Suunnitelma sisältää seuraavaa: • oppilaitoksen tasa-arvotilanne • oppilaitoksen tasa-arvotilanteeseen liittyvien ongelmien kartoitus • toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi • arvio aikaisempaan suunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta. Tasa-arvosuunnitelman mukaisesti on seurattu mm. seksuaalista ja sukupuolen perusteella tapahtuvaa häirintää sekä kuinka paljon häirintää tapahtuu ja minkä tyyppistä se on. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja kouluissa suunnitelmien tekeminen on luonteva osa toimintaa. Suunnitelmat ohjaavat toimintaa sekä yksittäisten että rakenteellisten ongelmien ratkaisemisessa ja muodostavat tärkeän osan epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyssä ja poistamisessa. Asiakaskyselyllä tietoa oppilaiden kokemasta yhdenvertaisuudesta Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain uudistusten johdosta vuonna 2015-2016 tehtiin kysely, jossa koulujen oppilaat ja oppilaitosten opiskelijat saivat nimettöminä ja vapaaehtoisesti vastata tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kokemisesta koulussaan ja oppilaitoksessaan. Kyselyssä kysyttiin myös seksuaalisesti epäasiallisesta kohtelusta. Oppilas- ja opiskelijahuolto tukee oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia Koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuolto edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, huolehtii oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Jokainen koulu ja oppilaitos laativat omat opiskeluhuoltosuunnitelmansa, jotka sisältävät suunnitelman opiskelijan suojaamiseksi mm. väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Rehtoreilla, opettajilla, koulukuraattoreilla, koulupsykologeilla, kouluterveydenhuollossa työskentelevillä ja koulunkäyntiavustajilla on lakisääteinen velvollisuus tehdä tarvittaessa lastensuojeluilmoitus sekä rikosilmoitus poliisille. Lastensuojelun kohteena on lapsi ja lapsen etu. Ilmoitusvelvollisuus koskee alle 18 -vuotiasta lasta tai nuorta. Miten toimimme?



Ilmoitukseen häirintäkokemuksesta tai -havainnosta reagoidaan viipymättä. Tieto häirinnästä voi tulla paitsi oppilaalta ja opiskelijalta itseltään, myös opettajalta tai muulta koulun henkilökuntaan kuuluvalta. Tiedon saatuaan rehtori selvittää heti tilanteen ja tapahtumien kulun puolueettomasti. Heti häirinnän luonteen ja vakavuuden selvittyä ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin huolehtien samalla siitä, että lapsen huoltajat saavat viipymättä kaiken tarpeellisen tiedon asiassa. Mikäli häirintä on luonteeltaan seksuaalista tai väkivaltaista, tehdään viipymättä ilmoitukset lastensuojeluun ja poliisille. Mikäli tilanne edellyttää, tiedotetaan oppilaita ja opiskelijoita sekä heidän vanhempiaan asianmukaisella tavalla. Tarvittaessa oppilaille ja opiskelijoille sekä henkilökunnalle tarjotaan kriisiapua. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on antanut loppuvuodesta 2017 opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksen opiskelijan ja oppilaan oikeudesta turvalliseen opiskelu- ja oppimisympäristöön. Lisätietoja toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, puh. 09 310 86200, liisa.pohjolainen@hel.fi

