Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) keskivuokraan 0,8 prosentin korotus

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) keskivuokra on vuonna 2022 keskimäärin vain 0,8 prosenttia korkeampi kuin tämän vuoden keskivuokra. Keskivuokra Hekan asunnoissa on ensi vuonna 12,10 euroa kuukaudessa neliömetriltä, kun kuluvana vuonna keskivuokra on 12,00 euroa.

Hekan alueelliset keskivuokrat ovat ensi vuonna 11,26-13,68 euroa kuukaudessa neliömetriltä. Keskivuokra pysyy lähes ennallaan noin 80 prosentissa Hekan kohteita. Vuokrankorotusten syynä on yleinen kustannuskehitys ja korjausten määrän kasvu. Vuokrantasauksen ansiosta kohdekohtaiset muutokset ovat maltillisia. Vuokrankorotukset pääosin pieniä Hekalla on vuonna 2022 kaikkiaan 510 vuokranmäärityskohdetta ja noin 50 000 asuntoa. Nykyisistä kohteista 407:ssä keskivuokra pysyy lähes ennallaan eli vuokran nousu on korkeintaan 0,5 prosenttia. Vuokra nousee yli puoli prosenttia 101 kohteessa. Vuokran nousu on näissäkin kohteissa kuitenkin hyvin maltillista, sillä tyypillisin vuokrankorotus on 0,5-1 prosenttia. Yli yhden prosentin korotus tulee vain 14 kohteen vuokraan. Suurimmat, yli kymmenen prosentin vuokrankorotukset kohdistuvat kahteen kohteeseen, joiden peruskorjaukset valmistuvat ensi vuonna. Niissä asumisen taso parantuu merkittävästi. Hekan hallitus vahvisti vuoden 2022 vuokrat kokouksessaan 6.10.2021. Asukkaat saavat kirjeitse tiedon ensi vuoden vuokrastaan lokakuun loppuun mennessä. Hekan vuokra määritetään omakustannusperiaatteella Hekan kokonaisvuokra määräytyy omakustannusperiaatteella eli perimme asunnoistamme vuokraa vain sen verran kuin niiden rakentaminen, korjaaminen, ylläpito ja hallinnointi maksaa. Omakustannusperiaatteella määräytyvät Hekan kokonaiskustannukset tasataan ensin alueellisiksi keskivuokriksi ja sitten kohdekohtaisiksi keskivuokriksi kohteiden sijainnin, kunnon, rakennustyypin sekä varuste- ja laatutason mukaiseen käyttöarvoon pohjautuen. Hekan vuokrataso on Helsingin keskimääräistä vuokratasoa selvästi alhaisempi. Tällä hetkellä Hekan keskivuokra on noin 45 prosenttia alhaisempi kuin vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokra Helsingissä. Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Heka on Suomen suurin vuokranantaja, jonka noin 50 000 asunnossa asuu yli 90 000 helsinkiläistä.

