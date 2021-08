Helsingin kaupungin pääekonomistina aloittaa Mikko Kiesiläinen

Jaa

Ekonomisti Mikko Kiesiläinen (33) on nimitetty Helsingin kaupungin pääekonomistin tehtävään. Pääekonomisti toimii pormestari Juhana Vartiaisen sekä koko kaupunkiorganisaation taloustieteellisenä tukena. Tehtävä on kaupungissa ensimmäinen laatuaan. Kiesiläinen aloittaa tehtävässään 16.8.2021.

Pääekonomistin tehtäviin kuuluvat pormestarin taloustieteellisen tuen lisäksi kaupungin palvelutoiminnan ja organisaation tehokkuuden ja panos-tuotossuhteen analysointi. Lisäksi pääekonomistin toimenkuvaan kuuluu tehokkuutta parantavien uudistusten ehdottaminen, suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä muun organisaation kanssa sekä yhteydenpito tutkijayhteisöihin ja niiden hyödyntäminen.

"Olen innossani päästessäni palvelemaan helsinkiläisiä tässä uudessa tehtävässä. Tarkoitukseni on tiivistää Helsingin kaupungin ja tiedeyhteisön välisiä suhteita ja päästä soveltamaan taloustieteen havaintoja kaupunkilaisten parhaaksi. Helsingin toipuessa koronakriisistä on tärkeää miettiä, miten voimme tuottaa entistä parempia palveluja mahdollisimman kustannustehokkaasti", Mikko Kiesiläinen kommentoi tulevia tehtäviään.

Kiesiläinen siirtyy tehtävään Elinkeinoelämän keskusliiton ekonomistin tehtävästä. Aiemmin Kiesiläinen on toiminut muun muassa ajatuspaja Liberan toiminnanjohtajana ja HYY Yhtymän liiketoimintajohtajana. Kiesiläinen on myös toiminut vihreiden ehdokkaana kuntavaaleissa 2017 ja 2021 sekä eduskuntavaaleissa 2019. Hän oli Helsingin kaupunginhallituksen varajäsenenä 2019-2021 ja kaupunginvaltuuston varajäsenenä 2017-2021.

”Olen hyvin iloinen, että saamme Helsingin kaupungille ensimmäistä kertaa pääekonomistin ja nimenomaan Mikko Kiesiläisen kaltaisen huipputyypin. Kiesiläinen tulee uudessa roolissa palvelemaan koko kaupungin tarpeita ja vahvistaa osaamistamme suuresti”, pormestari Juhana Vartiainen sanoo.

Kiesiläinen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on valmistunut London School of Economicsista vuonna 2011.