Helsingin kaupunginarkiston mittavat aineistot aukeavat Finnaan

Helsingin kaupunginarkisto on yksi Suomen suurimpia keskusarkistoja. Sen kokoelmat ulottuvat 1700-luvulle saakka, ja käsittävät yhteensä noin 18 hyllykilometriä erilaisia aineistoja. Näistä osa on digitoitu, joten ne ovat suoraan käytettävissä Finnassa. Finnaan on tuotu siis sekä digitoituja aineistoja että tietoja arkiston sellaisista sisällöistä, joita ei ole digitaalisesti saatavilla. Digitoituihin aineistoihin kuuluu muun muassa 20 000 piirustusta ja 10 000 karttaa.

”Halusimme kaupunginarkiston aineistot Finnaan, sillä yhden luukun kanava tuo aineistomme entistä suuremman käyttäjäkunnan ulottuville. Digitointityömme jatkuu, mikä tuo myös Finnaan lisää aineistoja,” kaupunginarkistossa erikoistutkijana työskentelevä Panu Haavisto toteaa.

Esiin piirtyy myös toteutumaton historia

Haavisto kertoo omiksi aineistosuosikeikseen kaupunginarkiston historialliset kartat. Näyttäviä, Helsinkiä ja sen lähialueita kuvaavia karttoja löytyy tällä hetkellä Finnasta yli 6000. Kartat ajoittuvat vuosille 1700–1950.

Muita merkittäviä digitoituja aineistoja ovat esimerkiksi rakennuskonttorin ja Helsingin maistraatin vanhat rakennuspiirustukset. Näihin kuuluu mm. käsin väritettyjä rakennuspiirustuksia 1900-luvun taitteesta. Rakennusviraston puisto-osaston arkistokokonaisuudesta taas löytyy satoja kauniin yksityiskohtaisia puistosuunnitelmia.

”Kiinnostavia kokonaisuuksia ovat myös kaupunginhallituksen komiteamietinnöt vuosilta 1875-1982. Usein kun kaupunki on rakennuttanut jotain, esimerkiksi sillan tai sairaalan, on päätöksenteon tueksi tehty komiteasuunnitelma. Esillä olleisiin vaihtoehtoihin, etenkin niihin, jotka eivät ole toteutuneet, on mielenkiintoista tutustua,” Haavisto kertoo.

Muita Finnasta digitoituina löytyviä aineistoja ovat esimerkiksi Helsingin kaupungin tilastolliset vuosikirjat vuosilta 1905–2019, Helsingin raastuvanoikeuden tuomiotaltiot vuosilta 1813–1860 sekä perukirjat vuosilta 1809–1880.

Kaikki kaupunginarkiston julkinen aineisto kuuluu CC BY 4.0 -lisenssiin piiriin, mikä tarkoittaa aineiston olevan hyvin vapaasti hyödynnettävissä erilaisiin tieteellisiin sekä taiteellisin tarkoituksiin, kunhan aineiston alkuperä mainitaan käytön yhteydessä.