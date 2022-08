Helsingin kaupunginmuseon ulkoilmaelokuvateatterissa nähdään klassikkoelokuvia mielenterveydestä ja hulluudesta 19.–20.8.

Kesän tunnelmallisin pop up –ulkoilmaelokuvateatteri rakentuu Helsingin kaupunginmuseon Falkmanin pihalle 19.–20.8.2022. Analogisessa 35mm-formaatissa näytettävät elokuvat sivuavat teemaltaan kaupunginmuseon Rikki – kun mieli särkyy -näyttelyä, joka tarkastelee mielenterveysongelmia yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. ⁣

⁣

Lumoava Leffapiha –tapahtumassa esitetään kotimaisia ja yhdysvaltalaisia klassikkoelokuvia: Vodkaa komisario Palmu (1969), Psyko (1960), Levoton veri (1946) ja Yksi lensi yli käenpesän (1975). Yhden näytöksen (10 €) ja kahden näytöksen (15 €) liput ovat nyt saatavilla kaupunginmuseon verkkokaupasta. Virvokkeita näytöksiin voi ostaa Valkoisen Salin baarista. Elokuvien esitystekniikasta vastaa Helsingin Studiopalvelut. ⁣

⁣

"On upeaa päästä esittämään tarkkaan valikoituneita elokuvanäytöksiä elokuussa Falkmanin pihalle", kertoo Helsingin Studiopalvelujen Jyrki Tenni. “Katsojilla on myös mahdollisuus tutustua elokuvalaitteistoon ennen elokuvien alkua.” ⁣

⁣

Pitkään Finnkinon koneenhoitajana toiminut Tenni pyörittää kahta kiertävää elokuvateatteria. Toiminnan keskeisenä ajatuksena on vaalia vanhanajan esitystavan perinnettä tarjoten yleisölle mahdollisimman autenttisia elokuvakokemuksia. ⁣

⁣

"Haluamme ylläpitää filmiltä elokuvien esittämisen kulttuuria niin kauan kuin teoksia on arkistossa. Filmiprojektorimme on vuosimallia 1952 eli laite on ollut käytössä jo seitsemänkymmenen vuoden ajan. Moitteettomasti toimivaa esitystekniikkaamme pääsemme pian esittelemään kaupungimuseolle – luvassa on "valon ja varjon leikkiä", Peter von Baghia lainatakseni", Tenni naurahtaa. ⁣

⁣

Ohjelmiston lisätiedot alla: ⁣

⁣

Perjantai 19.8.2022 ⁣

⁣

klo 21.00 Vodkaa komisario Palmu, Suomi 1969 (100 min) ⁣

Nejännessä ja viimeisessä Palmu-elokuvassa eläkkeellä oleva komisario kutsutaan selvittämään Yleisradion toimittajan murhaa. O: Matti Kassila. N: Joel Rinne, Leo Jokela, Matti Ranin, Inga Sulin, Lilga Kovanko, Viktor Klimenko, Matti Oravisto. T: Fennada. ⁣

⁣

klo 23.00 Psyko, USA 1960 (108 min) K-12 ⁣

Alfred Hitchcockin ehkä kuuluisin elokuva, kauhuelokuvan genren mullistanut klassikko työnantajansa rahat varastavasta naisesta, joka majoittuu syrjäiseen motelliin. Pääosissa Janet Leigh, Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin ja Martin Balsam. ⁣

⁣

Lauantai 20.8.2022 ⁣

⁣

klo 21.00 Levoton veri, Suomi 1946 (91 min) ⁣

Teuvo Tulion ohjaamassa melodraamassa sisarukset Sylvi (Regina Linnanheimo) ja Outi (Toini Vartiainen) rakastavat samaa miestä, Sylvin puolisoa Valteria (Eino Katajavuori). Avioparin välit rikkoutuvat lapsen kuoleman vuoksi. Sokeutunut Sylvi aavistaa Valterin olevan hänelle uskoton ja vakoilee aviomiestään ja sisartaan. Vähitellen hänen mielenterveytensä järkkyy kohtalokkain seurauksin. ⁣

⁣

klo 22.45 Yksi lensi yli käenpesän, USA 1975 (133 min) K-16 ⁣

Miloš Formanin mestarillinen ohjaus Ken Keseyn kirjasta Yksi lensi yli käenpesän on yksi 1970-luvun arvostetuimmista elokuvista, mistä kertoo myös sen huima Oscar-palkintorivi. Elokuva voitti viisi tärkeintä Oscar-palkintoa: paras elokuva, parhaat mies- ja naispääosat, paras ohjaus ja paras käsikirjoitus. Elokuva löytyy myös American Film Instituten sadan parhaan elokuvan listalta (1998). ⁣

⁣

***⁣

⁣

Lumoava Leffapiha Pe–La 19.–20.8.2022 ⁣

Helsingin kaupunginmuseo, Falkmanin piha (käyntiosoite: Katariinankatu 3, 00101 Helsinki) ⁣

Liput 10/15 € kaupunginmuseon verkkokaupasta (lippuja myös ovelta saatavilla tuntia ennen näytöstä, jos paikkoja on vapaana): http://ssl.eventilla.com/lumoavaleffapiha ⁣