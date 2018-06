Helsingin kaupunginvaltuuston päätökset 20.6.2018

Työnteko edistää maahanmuuttajien hyvinvointia ja kulttuurista oppimista – työnteon esteitä tulisi pyrkiä purkamaan 20.6.2018 12:05 | Tiedote

Maahanmuuttajien on Suomessa usein vaikeampi työllistyä kuin kantaväestön. Työnteko edistää kuitenkin merkittävästi uuteen maahan sopeutumista ja lisää maahanmuuttajien hyvinvointia. Helsingin kaupunginkanslian tuoreessa haastattelututkimuksessa on selvitetty eri kulttuuritaustoista saapuneiden maahanmuuttajien taloudellista sopeutumista Suomeen sekä työnteon merkitystä heidän hyvinvoinnilleen. Lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu haastateltujen maahanmuuttajien työllisyyspolkuja ja uuteen maahan sopeutumista laajemminkin.