Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 28.1.2020

Helsingin kaupungilta ohje asunnossa tapahtuvasta majoitustoiminnasta 22.1.2020 15:47:20 EET | Tiedote

Helsingin kaupunki on laatinut ohjeen, joka koskee asunnossa tapahtuvaa majoitustoimintaa. Kaupunki selkeyttää ohjeella sitä, milloin majoitustoiminta asuinhuoneistossa on luvallista ja milloin se on rakennusluvan tai asemakaavan vastaista. Oman kodin lyhytaikaista, satunnaista vuokrausta ei ohjeella rajoiteta.