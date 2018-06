Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 15.6.2018

Salmonellaepidemiaa selvitetään Helsingissä Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa ja Auroran sairaalassa 15.6.2018 14:12 | Tiedote

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut ja epidemiologinen toiminta selvittävät salmonellaepidemiaa ja sen yhteyttä ruokailuun Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa ja Auroran sairaalassa. Oireet ovat alkaneet 27.5–10.6. välisenä aikana. Tällä hetkellä sairastuneita on tiedossa kymmenen. Kahdeksalta sairastuneelta on löytynyt ulostenäytteistä Salmonella Newport -bakteeri. Sairastuneiden oireina on ollut oksentelu ja ripuli.