Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 25.5.2023

Ylä-Malmin torin suihkulähde suihkuaa jälleen 22.5.2023 11:00:18 EEST | Tiedote

Ylä-Malmin torilla sijaitseva suihkulähde ja sen allas on korjattu, ja suihkuaa taas vettä. Kauan odotettu korjaus on ensimmäinen vaihe torin kunnostuksessa. Tulevaisuudessa torista on tarkoitus tehdä viihtyisämpi ja turvallisempi ’Malmin urbaani keidas’, vehreä kaupunkilaisten olohuone, missä on tilaa tapahtumille ja toritoiminnalle.