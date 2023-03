Helsingin Malmitalon kevät täynnä huippuluokan konsertteja

Tiesitkö, että Helsingin Malmilla sijaitsee korkeatasoinen keikkapaikka, joka tarjoaa tänäkin keväänä komean kattauksen kotimaista ja kansainvälistä rytmimusiikkia? Kulttuurikeskus Malmitalon konserteissa tunnelmoidaan lähikuukausina muun muassa jazzin, indie-popin, rockin ja maailmanmusiikin merkeissä.

A la Malmi -klubin kevätkauden avaa pe 17.3. folk-mestari Joose Keskitalo ja The Mystic Revelation of Teppo Repo -yhtye. A la Malmi on Malmitalon oma klubisarja, joka esittelee kiinnostavimpia ja kovimmassa nosteessa olevia itsenäisen musiikin tekijöitä. Kevään konserteissa ääneen pääsevät myös melankoliaa ja riemua taitavasti yhdistelevä indie-poppari STINAKO ja dream pop -artisti Heta Narkanus (pe 21.4.) sekä nössopunkin sanansaattaja Teini-Pää ja persoonallinen laulaja-lauluntekijä Rosita Luu (pe 12.5).

Kotimaisten artistien lisäksi Malmille saapuu tukku kansainvälisiä nimiä. Torstaina 23.3. lavalle nousee englantilainen kosketinsoittajasuuruus Geraint Watkins, joka tunnetaan muun muassa Nick Lowen, Van Morrisonin ja Paul McCartneyn luottopianistina. Kuukautta myöhemmin to 24.4. on vuorossa rock’n’ rollia ja doo-wopia yhdistelevä legendaarinen ruotsalaisyhtye The Boppers.

Jazzia, lastenmusiikkia ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kulttuuria

Menevää jazzia on luvassa useamman keikan verran. Keskiviikkona 22.3. kuultava Indo-Jazz -konsertti yhdistää intialaisten klassisen musiikin taitureiden ja kotimaisten jazz-muusikoiden saundit kiinnostavalla tavalla. Torstaina 13.4. lauteille kipuaa ranskalainen Papanosh, joka tuo Helsinkiin räiskyvän ja perinnetietoisen hard bop -kokoonpanonsa. UMO Helsinki Jazz Orchestra jatkaa puolestaan Duke Ellington Orchestran kultakauden tutkimista to 20.4. pääkapellimestarinsa Ed Partykan johdolla.

Rouheista rock-tunnelmista vastaavat muun muassa Vesa Aaltonen Prog Band, jota vahvistamaan pe 24.3. keikalle saapuvat Tasavallan Presidentti -yhtyeessä soittanut Jukka Tolonen ja Wigwamin riveistä tuttu Jukka Gustavson. Energistä Suomi-indieta kuullaan, kun vilpittömillä sanoituksillaan hurmannut Arppa saapuu Valeria-levynjulkaisukiertueensa loppuunmyydyllä keikalla Malmille pe 31.3.

Kevään riemukkain kulttuuritapahtuma, Kulttuurikaappi-festarit tuo huhtikuun puolivälissä laajan kirjon LHBTIQA+-kulttuurin tekijöitä Malmitaloon. Perjantaina 14.4. Helsingin queer-feministinen kuoro HQFK esittää vanhaa ja uutta kuoromusiikkia kansanlauluista euroviisuihin, ja kappaleiden väleissä viihdytään Illusia Sarvaksen ja Jamie MacDonaldin stand upin parissa. Lauantaina 15.4. on luvassa Pola Ivankan ja Linnea von Kattendamin suurten balladien ja glamourin täyteinen drag-show.

Perheen pienimpiäkään ei ole unohdettu kevään tarjonnassa. Lumoavista musiikillisista tarinoistaan tuttu Satu Sopanen ja Tuttiorkesteri laulattavat ja leikittävät lapsia Vaippakansan karnevaalit -perhepäivässä su 23.4. Konsertti, kuten myös perhepäivän muu ohjelma on maksutonta. Malmitalon kevään koko ohjelmistoon voi tutustua osoitteessa tapahtumat.hel.fi.