Helsingin oopperakesässä monikielinen ja värikäs ohjelmisto

Helsingin oopperakesä syntyi oopperalaulaja Reetta Ristimäen kehittämästä ja koordinoimasta vapaan oopperakentän ammattilaisryhmien yhteistyöstä. Festivaali tarjoaa värikkään kattauksen vapaalla kentällä tuotettuja kamarioopperateoksia.

Nyt kolmannen kerran Aleksanterin teatterissa järjestettävän Helsingin oopperakesä - Helsinki Contemporary Opera Festival -tapahtuman ohjelmistossa on kantaesityksiä, Helsingin ensiesityksiä sekä lisäesityksiä jo aiemmin ensi-iltansa saaneista teoksista. Mukana on yhdeksän ammattilaisryhmän tuotannot.

Tavoitteena on laajentua kansainvälisesti tärkeäksi musiikkiteatterin ja kamarioopperan foorumiksi, jonka ensiaskeleena festivaalilla on mukana tänä vuonna kaksi pohjoismaista yhteistyötuotantoa Det här är ögonblicket ja In transit. Festivaalin toivotaan nostavan näkyväksi myös vapaiden oopperaryhmien kiertue- ja vientipotentiaalin sekä koti- että ulkomaisille festivaaleille, teattereihin ja kulttuuritaloihin.

Helsingin oopperakesän taiteellinen johtaja on Reetta Ristimäki ja koko tapahtuman päätuottaja on Greta Tuotanto. Festivaalin pääyhteistyökumppani on Aleksanterin teatteri ja tapahtuma on Helsingin juhlaviikkojen ystäväfestivaali. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Music Finland, Teatterin tiedotuskeskus, Teatterikeskus, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikin edistämiskeskus, Muusikkojen liitto, Suomen Säveltäjät ja Fennica Gehrman.

OHJELMISTO:

Anne Frank & Eva Braun -monologioopperat

Esitykset: to 17.8. klo 19 & la 19.8. klo 19

Tuotanto: Greta Tuotanto

Det här är ögonblicket -kamariooppera

Esitykset: pe 18.8. klo 19 & la 19.8. klo 16

Tuotanto: työryhmä

Keinulauta! -lastenooppera

Esitykset: la 19.8. klo 13 & su 20.8. klo 13

Tuotanto: KLAPS klassista lapsille ry

24 TUNTIA 48 MINUUTISSA -kamariooppera

Esitys: su 20.8. klo 16

Tuotanto: Greta Tuotanto & MorrowSound

ORLANDO -kamariooppera

Esitykset: to 24.8. klo 19 & su 27.8. klo 14

Tuotanto: työryhmä

G. Bizet: Carmen Suviyössä -ooppera

Esitykset: pe 25.8. klo 19 & la 26.8. klo 19

Tuotanto: Oopperayhdistys Operaatio! ry

Laura Maddalena -musiikkidraama

Esitys: la 26.8. klo 14

Tuotanto: työryhmä

S. Lindgren: In transit -ooppera

Esitykset: to 31.8. klo 19, la 2.9. klo 14 & su 3.9. klo 16

Tuotanto: Opera BOX & KammarOperaKompaniet

NoitaNaisia -musikaaliooppera

Esitys: pe 1.9. klo 19

Tuotanto: työryhmä