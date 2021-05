Helsingin pormestariehdokkaat Jaakko Heinimäen ja Marianne Heikkilän tentattavina

Jaa

Helsingin pormestariehdokkaat ovat tentattavina maanantaina 10.5. kello 19–20 Arvoillassa, jonka järjestävät Helsingin seurakunnat ja Kirkko ja kaupunki -media.

Keskustelua voi seurata Kirkko Helsingissä -YouTube-kanavalla, Kirkko ja kaupungin -verkkosivulla kirkkojakaupunki.fi tai Kirkko ja kaupungin Facebook-sivulla.

Keskustelussa ovat mukana pormestariehdokkaat Tiina Ahva (Sininen Tulevaisuus), Paavo Arhinmäki (Vasemmistoliitto), Eva Biaudet (Ruotsalainen kansanpuolue), Mika Ebeling (Kristillisdemokraatit), Jussi Halla-Aho (Perussuomalaiset), Harry Harkimo (Liike Nyt), Eeva Kärkkäinen (Keskusta), Nasima Razmyar (Sosialidemokraatit), Anni Sinnemäki (Vihreät) ja Juhana Vartiainen (Kokoomus).

Nuorten pahoinvointi on ollut paljon esillä, esimerkiksi 1500 nuorta on keskeyttänyt Helsingissä toisen asteen opinnot. Pormestariehdokkaat saavat arvoillan tentissä vastattavakseen muun muassa kysymyksiä liittyen niihin toimiin, joilla koronan kurittamista lapsista ja nuorista pidetään huolta. Myös monista muista helsinkiläisiä koskettavista asioista keskustellaan pormestariehdokkaiden kanssa.

”Kunnallisvaaleissa on kyse helsinkiläisten kotikaupungin asioista. Päätöksiä tekevät perustavat ne omiin arvoihinsa. Siksi arvoilla on väliä. Yksi heistä on tuleva Helsingin pormestari, joka ansaitusti käyttää työssään suurta valtaa. Mikä pormestariehdokkaiden arvoissa yhdistää ja erottaa on mielenkiintoinen fakta äänestyspäätöstä tehdessä. Siksi Kirkko Helsingissä haluaa mahdollistaa ehdokkaille tentin, jossa ei sukelleta päivänpolitiikan yksityiskohtiin vaan pysytellään pintaliidossa keskustelemalla arvoista”, sanoo Arvoillan avaava Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki.

Keskustelua juontavat pääsihteeri, Lauttasaaren seurakuntaneuvoston jäsen Marianne Heikkilä ja päätoimittaja Jaakko Heinimäki Kirkko ja kaupungista. Illan päättää tuomiorovasti Marja Heltelä.

Helsingin seurakuntien arvokeskusteluja poliitikoille vaalien alla on järjestetty kymmenen vuoden ajan. Ensimmäinen arvoilta järjestettiin vuonna 2011 eduskuntavaalien yhteydessä yhdessä Kirkkohallituksen kanssa.

Helsingin kaupungin arvoja ovat muun muassa oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, turvallisuus, osallisuus sekä osallistuminen, nämä ovat arvoja, jotka myös seurakunnat jakavat. Kuntavaalit on myös pormestarivaali. Uudet kaupunginvaltuutetut valitsevat uuden pormestarin keskuudestaan, siksi eri puolueiden pormestariehdokkaiden näkemykset arvoista on tärkeää kuulla.

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki, p. 09 2340 4310, 050 593 1944, juha.rintamaki@evl.fi

Kirkko ja kaupunki -median päätoimittaja Jaakko Heinimäki, p. 09 2340 4010, jaakko.heinimaki@kirkkojakaupunki.fi