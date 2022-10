Helsingin seurakuntayhtymä osallistuu energiansäästötalkoisiin – tavoitteena pienentää energiankulutusta yli 10 prosentilla

Helsingin seurakuntayhtymä osallistuu energiansäästötalkoisiin ja haluaa osaltaan olla mukana pienentämässä energiankulutusta Helsingissä.

Seurakuntayhtymä on koostanut reilusti yli kymmenen kohtaa sisältävän toimenpidelistan, jonka avulla tavoitellaan yli 10 prosentin energiansäästöä vuoden 2021 kulutukseen verrattuna.

Jatkossa muun muassa rakennusten sisätilojen lämpötila pyritään laskemaan noin 20 asteeseen, ulkoportaiden sähkölämmitys sammutetaan, julkisivuvalaistuksia vähennetään kohdekohtaisesti ja ulkopistorasiat kytketään pois päältä sekä lisälämmittimien ja -jäähdyttimien käyttö kielletään. Valaistuksessa siirrytään led-valaistukseen peruskorjauksen myötä tai kun vanhat valaisimet hajoavat.

Energiansäästötoimillaan Helsingin seurakuntayhtymä toimii kirkon ympäristödiplomin hengen mukaisesti ja ottaa osaa globaaliin vastuuseen energian kulutuksen vähentämisestä. Energiaa säästävillä toimenpiteillä halutaan konkreettisesti pienentää kiinteistöjen hoidosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Energian hinnan nousu koskettaa kaikkia helsinkiläisiä

Sähkön kallistumisen myötä helsinkiläisten sähkölaskut voivat kasvaa merkittävästi.

Helsingin seurakuntayhtymällä on noin 230 rakennusta Helsingissä. Näihin kuuluu myös isot kirkkorakennukset, joiden energiakulut ovat moninkertaiset tavalliseen kiinteistöön verrattuna. Helsingin seurakuntayhtymän energiakustannusten kasvuksi on arvioitu 1,4 miljoonaa euroa. Nyt tehtävillä toimenpiteillä myös tuota summaa pyritään pienentämään vähintään 10 prosentilla.

Monissa kotitalouksissa sähkön kallistuminen lisää huolia ja vaikeuksia. Etenkin pienituloisille tilanne voi olla todella kriittinen. On erityisen tärkeää, että heikoimmassa asemassa olevia tuetaan. Helsingin seurakunnat auttavat helsinkiläisiä selviämään tulevasta talvesta. Diakoniatyö auttaa apua tarvitsevia muun muassa löytämään kaiken tuen, jota kriisitilanteeseen on tarjolla. Myös henkisen tuen tarjoaminen on tärkeää. Kukaan ei saa jäädä vaikeuksineen yksin. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että tiukassa taloustilanteessa käytämme yhteisiä varoja niin, että yhteisön tuki kannattelee mahdollisimman monia helsinkiläisiä.

