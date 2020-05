Helsingin seurakuntien päiväleirejä käynnistetään kesäkuussa – rippileirien toteutuksia valmistellaan

Seurakuntien Helsingin kaupungille ostopalveluna tuotettavat eka- ja tokaluokkalaisten iltapäiväkerhot avataan torstaina 14.5., kun peruskoululaiset palaavat lähiopetukseen.

Koululaisten ensimmäisten lomaviikkojen aikana eli kesäkuun alussa monet seurakunnat järjestävät ala-asteikäisten päiväleirejä alkuperäisten suunnitelmien mukaan: näihin ns. kesäkerhoihin voi osallistua enintään 50 henkilöä. Seurakunnat järjestävät kesän aikana erilaista lasten, nuorten ja perheiden päivätoimintaa.

Seurasaaren selällä sijaitseva suosittu päiväretkikohde Mustasaari pidetään suljettuna toistaiseksi.

Rippileireistä päätöksiä mahdollisimman pian

Poikkeustilanne vaikuttaa etenkin rippikoululeirien järjestelyihin. Hygienia- ja turvallisuusasiat joudutaan pohtimaan jokaisessa leirikeskuksessa erikseen.

”Helsingin seurakunnat haluavat tarjota rippikoululaisille leirikokemuksen poikkeusolojenkin keskellä. Ripari on monen nuoren kesän kohokohta ja yksi ikimuistoisimpia vaiheita elämässä. Odotamme aluehallintovirastolta suosituksia ja linjauksia lähipäivinä ennen kuin pystymme tarkemmin kertomaan, miten leirit toteutetaan”, kirkkoherrainkokouksen puheenjohtaja Johan Westerlund sanoo.

”Alkukesän ripareja siirretään ainakin osin syksyyn, mutta niissäkin päivä- ja verkko-opetusta voidaan jo käynnistää.”

Osallistujarajoitukset vaikuttavat myös kesän perhejuhliin

Jumalanpalveluksia voidaan järjestää 1.6. alkaen niin, että kirkkotilassa on paikalla seurakuntalaisia. Osallistujia voi kuitenkin olla enintään 50 henkeä. Mikäli kirkkotila on pieni, väkimäärää saatetaan joutua rajaamaan tätä pienemmäksi. Suositus yli 70-vuotiaiden pysymisestä kotonaan on edelleen voimassa, ja seurakunnat pyrkivät välittämään jumalanpalveluksensa verkossa myös kesällä. Seurakunnat päivittävät tietojaan jumalanpalveluksista ja hartauksista verkkosivuilleen.

Myös kirkollisissa toimituksissa kuten kasteissa, vihkimisissä ja hautaan siunaamisissa sekä näihin liittyvissä seurakuntien tiloissa pidettävissä tilaisuuksissa noudatetaan 1.6. alkaen 50 hengen osallistujarajoituksia. Pienet tilat voivat vaikuttaa myös näiden juhlien osallistujamääriin.

Kesän konserttitarjonnasta kerrotaan lisää mahdollisimman pian. Osallistujarajoitukset, turvaetäisyydet ja muut hygieniaohjeet koskevat myös näitä tilaisuuksia.

Lisätietoja: Johan Westerlund, p. 050 521 3573, johan.westerlund@evl.fi