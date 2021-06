Helsingin seurakuntien tilinpäätös jäi pakkasen puolelle

Jaa

Helsingin yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Tilikausi oli 4,7 milj. euroa alijäämäinen (vuonna 2019 kertyi ylijäämää 10,2 milj. euroa). Ilman sijoitusten arvonalentumisten nettomuutosta tilikausi olisi muodostunut 1,7 milj. euroa ylijäämäiseksi.

Toimintakulut olivat 96,8 miljoonaa euroa vuonna 2020 (101,9 milj. euroa 2019). Ne pienenivät edellisestä vuodesta 5,1 milj. euroa. Henkilöstökulut alenivat 1,3 milj. euroa eli 2,2 % vuoteen 2019 verrattuna.

”Toimintakulujen viiden prosentin pieneneminen johtuu suurelta osin koronapandemiasta. Kokoavaa toimintaa, kerhoja yms. ei viime vuonna pystytty järjestämään tavalliseen tapaan”, kertoo yhtymänjohtaja Juha Rintamäki.

”Talousarvioon nähden alijäämää kertyi budjetoitua vähemmän vuona 2020. Muutimme talousarviota vuoden kuluessa, kun oletimme, että kirkollisverokertymä pienenisi koronan vuoksi”, sanoo vs. hallintojohtaja Juha Silander.

Kirkollisverotulot kuitenkin kasvoivat 1,4 milj. euroa edellisestä vuodesta ja ne olivat nyt yhteensä 81,4 milj. euroa. Helsingissä kirkollisveroprosentti on tasan 1. Kaikenikäiset mukaan laskien helsinkiläiset jäsenet maksoivat kirkollisveroa viime vuonna keskimäärin 247 euroa.

”Seurakuntayhtymän taloutta arvioitaessa on jäsenmäärän kehityksellä keskeinen merkitys. Ansiotulojen nousu on vielä tähän saakka pääsääntöisesti kompensoinut jäsenmäärän vähenemisen vaikutuksen kirkollisverotuottoihin. Ennusteiden mukaan näkymä on kuitenkin erityisen haastava vuoden 2022 jälkeen, jolloin kirkollisverokertymän ennustetaan lähtevän merkittävään laskuun”, Silander sanoo.

Rahoitustoiminnan tuotto sijoitusten arvonmuutokset huomioiden oli vuonna 2020 yhteensä 1,7 milj. euroa.

”Muutos on iso edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin rahoitustoiminnan nettotuotto oli poikkeuksellisen suuri, noin 19,9 milj. euroa. Keskimäärin rahoitustoiminnan nettotulos on viime vuosina ollut noin 10 milj. euroa vuodessa”, Silander sanoo.

Vuoden 2020 vuosikate eli tuottojen ja kulujen erotus oli 3,3 milj. euroa. Vuoden 2020 poistot olivat -8,6 milj. euroa ja poistoerojen muutos +0,5 milj. euroa.

Osmo Rasimuksesta uusi kiinteistöjohtaja Helsingin seurakuntayhtymään

Diplomi-insinööri Osmo Rasimus on valittu Helsingin seurakuntayhtymän uudeksi kiinteistöjohtajaksi 1.1.2022. Hän aloittaa tehtävässä määräaikaisena jo 15.8. ja tulee hoitamaan vuosilomalla olevan nykyisen kiinteistöjohtajan Kai Heinosen tehtäviä siihen asti, kun Heinonen jää vuoden vaihteessa eläkkeelle.

”Kiinteistöjohtajan tehtävänä on kehittää ja johtaa Suomen suurimman seurakuntayhtymän ainutlaatuista kiinteistökantaa kustannustehokkaasti sekä pääoma-, kulttuuri- ja ympäristöarvoja vaalien”, sanoo yhtymänjohtaja Juha Rintamäki.

Helsingin seurakuntayhtymällä on noin 230 rakennusta eri puolilla Helsinkiä. Uusi kiinteistöjohtaja tulee toteuttamaan yhdessä Helsingin seurakuntien kanssa kiinteistökannan kokonaisarvioinnin.

Tavoitteena on olemassa olevan kiinteistökannan selkeä vähentäminen ja jäljelle jäävän kiinteistötilojen käytön monipuolistaminen.

”Tähän tarvitaan kiinteistöjohtaja, jolla on kiinteistöalan kokemus koko kiinteistöliiketoiminnan alalta sekä erityisesti rakennusalan toimintaperiaatteiden tuntemusta. Kiinteistöjohtajaksi valittu Osmo Rasimus täyttää hyvin nämä kriteerit. Hänellä on myös tarvittavaa julkishallinnon tuntemusta”, perustelee yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hanna Mithiku nyt tehtyä valintaa.

Lisätietoja: yhtymänjohtaja Juha Rintamäki, p. +358923404310, juha.rintamaki@evl.fi

hallintojohtaja Juha Silander, p. +358923402300, juha.silander@evl.fi