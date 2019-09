Helsingin työväenopiston menovinkit 7.10.–18.10.2019

Kansalais- ja työväenopistojen roolia 2020-luvun Suomessa pohditaan Tulevaisuuden kansalaisopisto -tilaisuudessa Opistotalolla 10. lokakuuta. Tilaisuudessa kuullaan professori Laura Kolben luento Sivistystä vai soppaoppia? Kansalais- ja työväenopistot suomalaisten kasvattajina 120 vuotta.

Viikko 41

Maanantai 7.10.

Kokemuksia nimistötoimikunnassa työskentelystä 1997–2019

200 vuotta helsinkiläistä nimistönsuunnittelua -luentosarja. Minkälaista tarinaa viralliset kaavanimet kertovat meille? Miten kaupunkiin suunnitellaan uusia nimiä? Luennoitsija VTM Miska Rantanen. Keskustakirjasto Oodi, Maijansali (Töölönlahdenkatu 4) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Arkeoastronomia – uusi tieteenala

Arkeologi tulkitsee menneisyyttä -luentosarja Opistotalon Viipurinsalissa (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Roomalaisia myyttejä kuningas- ja tasavallanajalta

Antiikkien myyttien aarteet -luentosarja. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1920–30-lukujen Helsinki aikalaiskirjallisuudessa

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija kirjailija, FM Jani Saxell. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Muutetaan yhteiskuntaa – ei ilmastoa

Ilmastokriisi on edessä, jos porskutamme samaa rataa kuin ennenkin. Torju ilmastonmuutosta – nyt! -luentosarjassa pohditaan, mitä voimme tehdä kriisin estämiseksi. Luennoitsija tietokirjailija, FT Ville Lähde. Keskustakirjasto Oodi, Maijansali (Töölönlahdenkatu 4) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Valistus ja itsevaltius: Itävalta ja Preussi

Saksan ja Euroopan historiaa 1: Antiikista valistukseen -luentosarjassa perehdytään saksankielisten maiden ja kansojen historiaan ja keskeisiin vaikutuksiin koko Euroopassa. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rooma, Caput Mundi: mahtipontista menneisyyttä ja modernismia

Bella Italia: Sardiniasta Roomaan -luentosarjassa tutustutaan kuvien kera kolmeen erilaiseen matkakohteeseen Italiassa. Annetaan käytännön vinkkejä kulttuurimatkailijalle. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jyri Vartiainen: Kirous (2019)

Kontulan kirjallisuusluennoilla esitellään kotimaisia pienoisromaaneja klassikoista uutuuksiin. Kontulan palvelukeskus, juhlasali (Kontukuja 5) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Akryylin apuaineet

Luennolla annetaan tiivis tietopaketti akryylin apuaineista: erilaiset pastat, mediumit, geelit, efektivärit ja krakeloinnit. Lisäksi vinkkejä akryylin tekniikoista ja työskentelyvälineistä. Luennoitsija kuvataideopettaja Alina Sinivaara. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Karjala itsenäisessä Suomessa vuosina 1917–1947

Karjalaisten historia -luentosarjassa selviää, miten Karjala on muotoutunut ja muuttunut vuosisatojen aikana – ja miten karjalaiset itse ovat ottaneet vastaan nämä muutokset. Luennoitsijana VTT Petri Minkkinen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Barokki – mahtipontisuutta ja kiihkeyttä

Taidehistoriaa tyylisuuntien valossa -luennoilla esitellään esimerkkien valossa länsimaissa tapahtuneita muutoksia kauneuskäsityksissä ja muotokielessä 1400-luvulta 1900-luvulle. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 8.10.

Pohjoismaisen SeniorSurf-päivän luennot

SeniorSurf-päivän tietotekniikkaluennot senioreille. 10–11.30 Medialukutaidot haltuun – tiedeuutissivustoja (Sari Antikainen), 13.45–14.30 Sähköiset terveyspalvelut (Sari Antikainen), 14.45–16.15 Digipelejä senioreille – tietokoneella ja mobiilisti (Minna Sundström), 16.30–17.15 Sometrendit senioreille (Satu Luhtanen), 17.30–19 Somen lonkeroissa – rajat ja vastuut (Maikku Sarvas). Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 10–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Brucknerin tyylipiirteitä ja sinfoniat 0 ja 1

Brucknerin sinfonioista -luentosarjassa tutustutaan Anton Brucknerin (1824–1896) sävelkieleen ja sinfonioihin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45-18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Yhtenäinen Saksa 30 vuotta

Sodanjälkeinen Saksa: kahdesta taas yhdeksi -luentosarjassa tarkastellaan, mitä Saksassa tapahtui toisen maailmansodan jälkeen, kun se jakautui kahdeksi. Paneudumme myös Saksojen yhdistymisen yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin. Luennoitsija VTM, toimittaja Paula Schuth. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kommunisointi ja historiallinen aika

Näkökulmia kapitalismiin ja kommunismiin -luentosarjassa tarkastellaan vieraantumista palkkatyön yhteiskunnassa ja keskustellaan kommunismista olosuhteet ylittävänä historiallisena ja sosiaalisena liikkeenä. Luennoitsija VTM Tamas Matekovits. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Somen lonkeroissa – rajat ja vastuut

Miten ohjata lapsia selviämään nykymaailman sähköisen verkoston solmuista? Luennolla tutustutaan sosiaalisen median ja netin uhkiin ja mahdollisuuksiin eri näkökulmien kautta. Luennoitsija IT-opettaja Maikku Sarvas. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoin lukupiiri: Rachel Cusk: Ääriviivat

Avoimessa lukupiirissä käsitellään brittiläistä nykykirjallisuutta, brexitiä ja rajoja. FM Tommi Laine alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiaklubi

Filosofiaklubissa käsitellään ikuisia aiheita nykymaailmanmenossa. FM Lassi Raunio pohjustaa kunkin keskustelukerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomi-hevi ja hevin tulevaisuus

Teknistä ja brutaalia: hevin kulttuuri- ja teknologiahistoriaa -luentosarjassa käydään läpi heavymusiikin historiaa ja laajamittaisia kulttuurisia yhteyksiä. Luodaan katsaus teknologiaan, jolla heviä tehtiin ja levitettiin sekä hevin kulttuuriin ja paikkaan yhteiskunnassa. Luennoitsija FT Aaro Sahari. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 9.10.

Aleksis Kiven aikalaiset virolaisessa kirjallisuudessa

Kirjallisuutta Baltiasta -luentosarjassa tutustutaan Baltian maiden omaleimaiseen kirjallisuuteen. Donelaitis-seuran, Rozentāls-seuran ja Suomen Viro-yhdistysten liiton kanssa yhteistyössä toteutettava luentosarja kertoo Viron, Latvian ja Liettuan kirjallisuudesta eri näkökulmista katsottuna. Luennoitsija FT Sirje Olesk. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Afrikan vapaustaistelut Algeriasta Zimbabween

Kylmä sota ja taistelu demokratiasta -luentosarjassa kerrotaan, miten toisen maailmansodan jälkeen viimeisetkin Euroopan siirtomaat alkoivat itsenäistyä, mutta joutuivat tekemään sen keskellä kylmää sotaa. Miten demokratia selvisi suurvaltojen vastakkainasettelussa? Luennoitsija VTM Michael Halila. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

”Katoavat heimot ja muuttuvat yhteisöt kuvaajien kohteina”

Näkökulmia valokuvataiteeseen -luentosarjassa tarkastellaan valokuvataiteen ilmiöitä runsain kuvin ja analyysein. Illan aiheena on tutkimus- ja dokumenttikuvilla vaikuttaminen – esimerkkeinä intiaanien ja Saksan kansan kerrostumien kuvaajat Edward S. Curtis ja August Sander. Luennoitsija valokuvaaja, FT Leena Saraste. Suomen valokuvataiteen museo (Tallberginkatu 1 G) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomalainen köyhyys ja ruoka-apu

Food & Future Forum – Ruuan tulevaisuus -luentosarja herättää miettimään, mitä ja miten syömme tulevaisuudessa. Pohdintaa ympäristön, ruokakulttuurin, tasa-arvon ja teknologisten innovaatioiden näkökulmista. Yhteistyössä Hotelli- ja ravintolamuseon kanssa. Luennoitsija hyvinvointitutkija, YTT Tuomo Laihiala. Hotelli- ja ravintolamuseo, Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1 G 60) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Keskustelun vetäjä FT Jari Palomäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikinkien matkat ja kaupungit

Viikingit – Pohjolan myyttinen kansa -luentosarjassa tutustutaan viikinkien elämään ja juuriin, jotka ovat etelä-Skandinavian germaaniyhteisöissä. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Puola–Liettua alueellisena suurvaltana

Keskiaika Baltiassa – kullalla, kirjaimilla ja miekalla -luentosarjassa tarkastellaan Baltiaa viikinkiajan lopulta myöhäiskeskiajalle. Alue on kolmen kulttuuripiirin, latinalaisten ja kreikkalaisten kristittyjen ja paikallisten asukkaiden kohtaamiskenttä sekä kaukokaupan solmukohta. Luennoitsija FM Teemu Korpijärvi. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B/Tallberginkatu 2 A) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nykypäivän gnostilaisuus

Gnostilaisuus – saviruukkuihin kätkettyä viisautta -luentosarjassa sukelletaan salaperäisenäkin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Luennoitsija TM, DI Janne Joutsenjoki. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B/Tallberginkatu 2 A) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Historian materialistismessiaaninen kokemus

Walter Benjamin ja eurooppalaisen kulttuurin moderni kokemus -luentosarja. Benjamin (1892–1940) oli saksanjuutalainen kulttuurikriitikko, filosofi, kääntäjä ja esseisti. Hän oli myös intensiivinen aikansa tarkkailija ja ajattelija, josta tuli kuolemansa jälkeen modernin kulttuurifilosofian klassikko. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gotiikka – keskiaikainen katedraali kokonaistaideteoksena

Euroopan taidehistoriaa keskiajalta. Kirkot, basilikat ja katedraalit -luennoilla esitellään keskeisiä eurooppalaisia keskiajan kirkkorakennuksia ja niihin liittyviä mosaiikkeja, lasimaalauksia ja veistoksia varhaiskristilliseltä ajalta gotiikan aikaan. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

”Tuusulanjärvi on taidemuseoni”

Pekka Halonen – ihminen ja maisema -luentosarja tutustuttaa rakastettuun suomalaisen maiseman ja ihmisen kuvaajaan. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Palvelutalo Rudolf, monitoimitila (Rudolfintie 17–19) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Twitter

Maksutonta internetopastusta. Luodaan Twitter-tili ja opetellaan käytön perusteita. Osallistujilta edellytetään internetin käytön perustaitoja ja sähköpostiosoitetta. Yhteistyössä Itäkeskuksen kirjaston kanssa. Stoa, tietotekniikkaluokka (Turunlinnantie 1) klo 9.30–12. Ennakkoilmoittautuminen www.helmet.fi/itakeskuksenkirjasto tai kirjastossa. Tiedustelut 09 310 88610.

Tandem Language Learning

An open event where you can come and meet people, learn some new languages and in exchange teach some of yours. Avoin tilaisuus, jonne voit tulla oppimaan toisilta uusia kieliä ja jakaa samalla omaasi. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Ilmoitathan tulostasi viestillä. The event is organized in co-operation with Miitti and is part of Erasmus+ project Demos. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–20.45. Free entry. Lisätiedot 09 310 88610.

Torstai 10.10.

Slavoj Žižek, Eurooppa ja pakolaiset

Euroopan nykyajattelijoita -luentosarja. Mikä voima pitää ihmisyhteisön koossa – kommunikaatio, toistemme tunnustaminen, perinteiset tavat ja instituutiot vaiko yhteinen vihollisemme ilmastonmuutos? Luennoitsija FM Lassi Raunio. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gigue. Pohjois- ja Itä-Eurooppa

Barokin Eurooppa -luentosarjassa tutustumme 1600-luvun ja 1700-luvun alkupuolen Euroopan maiden historiaan, kulttuuriin ja säveltäjiin barokkimusiikin säestyksellä. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tulevaisuuden kansalaisopisto

Millainen on tulevaisuuden työväenopisto? Miten tuomme kansalaisopistot 2020-luvulle? Klo 15–15.10 Tulevaisuuden monimuotoinen kansalaisopisto (apulaisrehtori Anne Rasskasov, Helsingin työväenopisto). 15.10–15.45 Sivistystä vai soppaoppia? Kansalais- ja työväenopistot suomalaisten kasvattajina 120 vuotta (professori Laura Kolbe, Helsingin yliopisto). 15.45–16.05 Tasa-arvoa ja jatkuvaa oppimista – yhteistyö on voimaa, yhteistoiminta vielä enemmän (rehtori Minna Prunnila, Etelä-Helsingin kansalaisopisto). 16.05–16.25 Ketä kiinnostaa? Kansalaisopistossa hankitun osaamisen tunnustaminen ja tekeminen näkyväksi (KoL:n hallituksen jäsen, rehtori Petri Vahtera, Vantaan aikuisopisto). 16.25–16.55 Kaipaako sivistys päivitystä? (koulutuspäällikkö Sirkku Ikonen, Helsingin työväenopisto). 16.55–17 Kohti seuraavaa vuosikymmentä – ja sen yli (toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liitto KoL). Järjestetään yhteistyössä Kansalaisopistojen liitto KoL:n ja Vantaan aikuisopiston kanssa. Opistotalo, Viipurinsali(Helsinginkatu 26) klo 15–17. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Yksilön esiinmarssi: kohti uutta aikaa

Keskiajan kulttuurihistoriaa -luentosarja tarjoaa monipuolisen katsauksen länsimaihin vuosina 500–1500 ja sisältää runsaasti esimerkkejä keskiajan kuvataiteesta, musiikista ja kaunokirjallisuudesta. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 6) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Länsimaiset filosofiat ja marxismi Kiinassa sekä perinteinen filosofia nykypäivänä

Kiinalaisen filosofian historia -luentosarjassa tutustutaan kiinalaisen filosofian perusteisiin, eri koulukuntien välisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin sekä niiden myöhempään kehitykseen. Luennoitsija FM Eero Suoranta. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Luonto muutoksessa – ilmastonmuutos ja linnut

Luennolla perehdytään lukuisten lajiesimerkkien valossa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin lintukannoissa. Luennoitsija FM Petri Ihalempiä. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vuotalon kirjailijaillat: Hanna-Riikka Kuisma

Kirjailija Hanna-Riikka Kuisma kertoo teoksestaan Kerrostalo. Haastattelija kirjailija, FM Jani Saxell. Yhteistyössä Vuosaaren kirjaston kanssa. Vuotalo, kirjasto (Mosaiikkitori 2) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kieliä pienissä annoksissa yhteisissä pöydissä / Languages in small portions at shared tables

Jokaisella kerralla paikalla on eri kieliä äidinkielenään puhuvia ihmisiä, jotka opettavat perusteita omasta äidinkielestään. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Each week we have people who speak different languages as their native tongue and they will teach basics of their own language. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 11.10.

Kioto ja Osaka – kaupungit japanilaisen kulttuurin juurilla

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Matkaopas, FM Rasmus Paltschik. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Romanttisen kauden pianomusiikin synty: Säveltäjäniminä mm. Hummel, Schubert, Field, Mendelssohn

Katsauksia pianomusiikin historiaan -luentosarjassa tutustutaan muun muassa sonaattiin, konserttoon, etydiin, fantasiaan, nokturnoon ja kamarimusiikkiin, jossa pianolla on tärkeä osuus. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uusekspressionismi ja naistaiteilijat – postmodernismin aika 1980–90-luvuilla

Ekspressionismia Suomen kuvataiteessa -luentosarjassa tutustutaan suomalaisen ekspressionistisen kuvataiteen perinteeseen pitkin 1900-lukua. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perfection of Word of Agreement, Soft and Considerate Words, and Economy in Words

The Cultivating Happiness -event series will combine teachings from Buddhist and Hindu psychology and adapt them to our daily lives. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–19. Free entry. Inquiries 09 310 88610.

Open Yoga Workshops / Avoimet joogatreenit (englanninkielinen)

Yoga practice every Friday evening in Maunula House. Bring your own yoga mats and please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Avoimet joogaharjoitukset Maunula-talossa perjantaisin. Ota mukaan oma joogamattosi. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 19.30–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oppimisvaikeudet ja oppimisen tukeminen

Mitä oppimisvaikeudet ovat ja miten ne ilmenevät oppimisessa? Luennoitsijat Satu Hirvonen ja Marika Kivilehto, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO). Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 42 (syyslomaviikko työväenopistossa)

Maanantai 14.10.

Jenny Erpenbeck: Mennä, meni, mennyt

Kulttuurien risteyspaikoissa -luentosarjassa tarkastellaan, miten kulttuurit ja kansallisuudet kohtaavat nyt ja ovat kohdanneet aina. Luennoitsija FK Riitta Vaismaa. Kampin palvelukeskus (Salomonkatu 21 B) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 16.10.

Dokumenttielokuvat Muistiratoja ja Kaukana Kostamuksessa

Työväenopiston elokuvaesitykset Pohjois-Haagan palvelukeskuksen Marian kodissa (Schildtinpolku 6) klo 14–15.30. Ohjaaja Erkki Seiro esittelee elokuvat. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 17.10.

Dokumenttielokuvat Muistiratoja ja Kaukana Kostamuksessa

Työväenopiston elokuvaesitykset Kampin palvelukeskuksessa (Salomonkatu 21 b) klo 14–15.30. Ohjaaja Erkki Seiro esittelee elokuvat. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 18.10.

Jenny Erpenbeck: Mennä, meni, mennyt

Kulttuurien risteyspaikoissa -luentosarjassa tarkastellaan, miten kulttuurit ja kansallisuudet kohtaavat nyt ja ovat kohdanneet aina.Luennoitsija FK Riitta Vaismaa. Kustaankartanon palvelukeskus, E-talo, Kustaankammari (Kivalterintie 16) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.