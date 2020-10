Helsingin työväenopiston menovinkit 9.11.–22.11.2020

Marraskuussa työväenopiston luennoilla tutustutaan muun muassa tiedeviestintään, Sveitsin ruokakulttuuriin, espanjalaisiin juhliin sekä venäläiseen fantasiaan ja scifiin. Tarjolla on myös sinfonioita ja serenadeja, balalaikkamusaa, englanninkielistä teatteria sekä valokuva-aiheinen tapahtuma.

Työväenopiston luennot ja tapahtumat ovat avoimia tilaisuuksia. Olemme rajanneet niiden osallistujamääriä, jotta voimme tarjota kaikille turvallisia oppimishetkiä ja elämyksiä.

Toimipisteissä on käsienpesumahdollisuus ja käsidesiä tarjolla. Suosittelemme osallistujien käyttävän kasvomaskia opiston tiloissa. Paikan päälle saa tulla vain terveenä.

Viikko 46

Maanantai 9.11.

Paul Gauguin – näkyjä ja mielikuvia paratiisista

Toivottuja eurooppalaisia symbolistitaiteilijoita -sarjan luento klo 12–13.30 Pohjois-Haagan toimipisteessä (Näyttelijäntie 14, 2. krs). Luennoitsija FM Leena Reinilä. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kanneltalon kirjailijavieraana Johanna Vuoksenmaa

Kirjailija Johanna Vuoksenmaa kertoo ja keskustelee esikoisromaanistaan Pimeät tunnit Kanneltalon (Klaneettitie 5) auditoriossa klo 16–17.30. Haastattelija kirjastovirkailija Tuulikki Kuurne. Yhteistyössä Kannelmäen kirjaston kanssa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Balkanin alueen menneisyys kirjallisuudessa

Antiikin ja Bysantin aarteet Balkanilla -luentosarjassa opitaan Balkanin alueen kulttuuri- ja taidehistoriaa antiikin ajalta nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Saksalainen ritarikunta, Puola ja Liettua

Viro, Liivinmaa, Liettua ja Puola antiikista tsaarin aikaan -luentosarjassa perehdytään Itämeren itäpuolen kansojen historiaan antiikin ajoista ensimmäiseen maailmansotaan. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Thomas Mannin Huijari Felix Krullin tunnustukset

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Kanneltalo, Klaneettitie 5). Luennoitsija runoilija, VTM Olli Sinivaara. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Arjen tietoturva

Digivinkkejä kotikäyttäjille -luentosarjassa annetaan tietoiskuja puhelimen, tabletin ja tietokoneen käyttäjille. Luentoja voi seurata Ainossa, etäyhteydellä tai tallenteina. Luennoitsija Minna Sundström. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tuonpuoleisuus antiikin roomalaisessa ajattelussa

Käsityksiä tuonpuoleisuudesta Välimeren kulttuuripiirissä -luentosarja. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Olmeekkien ja muiden Etelä-Meksikon varhaisten kulttuurien taide

Amerikan taide ja arkkitehtuuri ennen Kolumbusta -luentosarja kertoo Amerikan alkuperäiskansojen taiteesta. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sveitsinsaksa

Sveitsi ja sveitsinsaksa -luentosarjassa teemme matkan läpi pienen monikielisen alppimaan ja tutustumme pintapuolisesti Sveitsin valaliittoon ja sen yhteiskuntaan eri näkökulmista. Luennoitsija Manuel Ackermann. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Venäläinen fantasia ja scifi

Venäläisistä kansansaduista fantasiaan -luentosarjassa kuullaan venäläisen kansansadun historiasta, rakenteesta ja tärkeistä hahmoista sekä tutustutaan muutamaan satuun tarkemmin. Luentokieli on suomi, mutta kuullaan myös venäjää. Luennoitsija Tatjana Kujala. Opistotalo, kieliluokka 406 (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Caligula, mielipuoli hallitsijana

Antiikin Rooman ensimmäiset keisarit -luentosarja. Luennoilla tarkastellaan ensimmäisten keisarien henkilökuvien lisäksi sitä, millaiseksi Rooma muuttui yksinvaltiuden myötä sekä pohditaan, mihin perustuu populaarikulttuurin ja kirjallisuuden kuva Julius-Claudiusten ajasta. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Venny Soldan-Brofeldt – äiti, taiteilija ja taidekasvattaja

Impressionismi ja moderni maalaustaide – taiteilijoita Pariisista ja Suomesta. Luentosarjassa opitaan impressionismista ja tutustutaan sen heijastuksiin suomalaisessa kultakauden maalaustaiteessa 1860-luvulta 1900-luvulle. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka, 3. krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jules Verne ja Sukelluslaivalla maapallon ympäri 150 vuotta (luento ja elokuva)

Luennolla klo 17–18 tutustumme kirjailija Jules Verneen ja hänen romaaniinsa Sukelluslaivalla maapallon ympäri (1870). Luennoitsija kirjailija, FM Jani Saxell. Klo 18 elokuva Sukelluslaivalla maapallon ympäri (1954). Ohjaaja Richard Fleischer. Kesto 2 t 5 min. Tekstitys suomeksi. Luento ja elokuva ovat osa Vuotalon Maanantaileffasarjaa sekä vuoden 2020 merellistä ohjelmaa. Yhteistyössä Vuotalon kanssa. Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rembrandt (1606–1669) – Ohutta ja paksua öljyväriä, öljyväreistä kaikki irti

Vanhojen mestareiden maalaustekniikat -taidehistoriallinen luentosarja öljyväritekniikan näkökulmasta. Luennoitsija Antero Kahila. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 10.11.

The Brontë Sisters' Yorkshire (englanninkielinen luento)

A Traveller’s Guide to British literature.Welcome to a tour of the Brontë's Yorkshire, the bleak romantic setting of Wuthering Heights including Haworth Parsonage, Emily Brontë's home for most of her life and where she died. Luennoitsija Henry Rawstorne. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiedeviestintä

Medialukutaidon perusteet -luentosarjassa saadaan vinkkejä infoähkystä selviämiseen. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Armenialainen arkkitehtuuri: kirkot, linnoitukset ja luostarit

Tarunhohtoinen Armenia ennen ja nyt -luentosarja käsittelee Armenian historiaa, taidetta ja kulttuuria sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tšaikovski sinfonikkona; sinfonia 1

Tšaikovskin sinfonioista -luento, jota voi seurata suorana myös verkossa https://meet.jit.si/Tsaikovskin_sinfonioista. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maahanmuuttoviraston verkkopalvelut (arabiankielinen opastus)

Arabiankielisen opastuksen aiheina migri.fi:n ajanvaraus, sähköinen asiointi ja PDF- hakemuslomakkeet. Opastajana Islam Al-Badri. Stoa, tietotekniikkaluokka, 2. krs (Turunlinnantie 1) klo 12.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Francis Bacon: Englannin renessanssin yleisneron elämästä ja filosofiasta

Renessanssi Englannissa -luentosarja. 1500–1600-luvut olivat Englannin kukoistusaikaa, jolloin Shakespeare ja Francis Bacon nousivat kuuluisuuteen. Tuona aikana rakentui myös pohja brittiläiselle imperiumille ja Englannin vauraudelle. Luennoitsija TL Reeta Frosti. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vuosaaren edustan saaristo – merellistä luontoa ja historiaa

Kerrontaa ja kuvia saariretkikohteista lähivesillä ennen ja nyt: Pihlajaluoto, Hattusaari, Eestiluoto. Luennoitsija FM Eero Haapanen. Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Miten luontoa arvotetaan moniarvoisessa yhteiskunnassa?

Ympäristönsuojelua kyllä – mutta millä arvoilla? Yhteiskuntamme tulisi ratkaista hankalia ympäristöongelmia, mutta millaisten arvokysymysten ehdoilla? Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 11.11.

Elämää suomalaisessa panimossa ja sen ympärillä – panimomestareiden työ 1800-luvulla

Oispa kaljaa! -luennoilla tarjotaan erilaisia näkökulmia olueen. Luennoitsija toimittaja Jussi Rokka. Hotelli- ja ravintolamuseo (Tallberginkatu 1 G 60) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Trubaduurin rakkauden kohde midons

Nainen Ranskan keskiajan kulttuurissa -sarjan luento klo 17.15–18.45 Itämerentalossa (Majakka 1, 2. krs, Tammasaarenlaituri 3 B). Trubaduurien lyriikan aihe oli kielletty rakkaus aatelisnaiseen. Mutta mistä naiset tekivät runoutta? Naiset toimivat myös kirjailijoina ja mesenaatteina. Luennot valaisevat kuvaa keskiajan naisesta. Luennoitsija kielentutkija, FM Jari Nummi. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rotuerottelua vapaassa maassa?

Orjuus Yhdysvalloissa – eilen, nyt? -sarjan luento Itämerentalossa, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 19–20.30. Luennoitsija FT Pasi Kallio. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Keskustelun vetäjä FT Jari Palomäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Bangkokin ja Ayutthayan kulttuurikohteita

Tuttu ja tuntematon Thaimaa -luentosarja. Thaimaa on jo kauan ollut suomalaisten suosikkikohteita lämpimän ilmaston, ystävällisten ihmisten ja upeiden maisemien vuoksi. Silti Thaimaan värikäs historia ja kulttuurikohteet tunnetaan huonosti. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kansakunnan kehitys – Theodore Roosevelt (1858–1919)

Kiveen hakatut päät – kappale USA:n historiaa -luentosarja. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Autsch, Deutsch! Myyttejä Saksasta ja saksan kielestä

Kieli – sillä puhuu kaikki -luentosarjassa pohditaan, mitkä ovat yleisimmät, vaarallisimmat ja makeimmat tavat ymmärtää suomalaisia väärin. Luennoitsija kirjailija, toimittaja ja kääntäjä Roman Schatz. Luentoa voi seurata suorana verkossa https://youtu.be/3p43wQ3-8Ko.Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Napolilaiset taiteilijat: Mattia Pretti, Salvator Rosa ja Luca Giordano

Il Barocco Barokin maalaustaiteesta -luentosarjassa esitellään Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Malmitalo, posliiniluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Tapahtuma on järjestetty yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.15–20.30. Ohjaajina Alaa Altamimi ja Maija Luukkonen. Ilmoittautuminen 045 332 5668. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoimet kirjoittajatreffit

Avoimet kirjoittajatreffit on kaikille avoin kirjoittamisen työpaja, jossa kirjoitetaan lyhyitä kirjoituksia opettajan tehtävien mukaan. Työpajassa saat tukea ja ideoita kirjoitusharrastukseesi, opit muokkaamaan havaintoja ja tuntemuksia tekstiksi sekä tutustut henkilökuvauksen ja tarinankerronnan perusteisiin. Opettaja Arhippa Ristimäki. Stoa, Itäkeskuksen kirjasto (Turunlinnantie 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Helmihirssiä ja durraa Saharan eteläpuolella. Oliko karja Lähi-idästä vain paikallisesti kesytettyä?

Kulttuurikulma: Maatalouden alku – sivilisaation synnyn edellytys. Luentosarjassa kuullaan, miten maatalous sai alkunsa ja miten se on vaikuttanut maailman kulttuurihistorialliseen kehitykseen. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Erimassaisten tähtien kehitys selviää

Maailmankaikkeuden salat – tähtitieteen läpimurtoja -luentosarjassa käydään läpi tähtitieteen perustavanlaatuisia kysymyksiä, tutkimusmenetelmiä ja tutkimuskohteita. Luennoilla tarkastellaan myös tuoreinta, Fysiikan Nobelin 2019 saanutta eksoplaneettatutkimusta sekä sen seurauksena voimakkaassa nousussa olevaa astrobiologista tutkimusta. Luennoitsija FM, DI Kyösti Ryynänen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Osmanien ajan taide, arkkitehtuuri ja janitsaarimusiikki

Taidepainotteisilla luennoilla tutustutaan Osmanien valtakauden huomattavien henkilöiden elämään ja opitaan aikakauden turkkilaisten poliittista-, kaupallista- ja kulttuurihistoriaa. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 12.11.

Kreikan sisällissodasta everstien juntan aikaan

Kreikka muinaisuudesta nykyaikaan -luentosarjassa opitaan historiallista tietoa Kreikan vaiheista antiikin ajoista nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ristiretkiaika. Katolisten, ortodoksien ja muslimien Eurooppa

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jaakko Yli-Juonikas ja hevoskirjojen traditio

Ajankohtaista kirjallisuudesta -luentosarjassa tutustutaan kaunokirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja uutuuskirjallisuuteen. Kirjoista kerrotaan ja keskustellaan. Luennoitsija TeM Katariina Kaarlela. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ateriat, asuminen, vaatetus ja hygienia

Arkielämää antiikin Roomassa -luentosarjassa tutustumme roomalaiseen yhteiskuntaan ja tavallisten ihmisten arkeen, joka oli samalla kertaa sekä hämmästyttävän modernia että kiehtovan outoa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uusia kuituja puusta ja jätteestä

Tekstiiliä mennen tullen -luentosarjassa tarkastellaan tekstiilikulttuuria menneen ja tulevan kohdatessa tässä ajassa. Miltä tekstiilin tulevaisuus näyttää, kun tieto ja ymmärrys sen historiasta muuttuu? Luennoitsija tekniikan tohtori Marja Rissanen, Aalto-yliopisto ja tuotepäällikkö Kirsi Terho, Infinited Fiber Company. Luentoa voi seurata suorana verkossa https://youtu.be/k7VHei_vnyo. Yhteistyössä Tekstiilikulttuuriseuran kanssa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 13.11.

Bolognan koulukunta

Il Barocco, Barokin maalaustaide: viisi koulukuntaa -luentosarja esittelee Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikingit Britanniassa

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Fiestas populares españolas (espanjankielinen luento)

¡Ven a conocer las fiestas españolas! Se hablará del carácter festivo español y se presentarán las fiestas más importantes por estaciones del año (la primavera y la Semana Santa; el verano y las fiestas de los pueblos; el otoño y el día de los Santos; el invierno y la Navidad). Luennoitsija FM Sara Pérez Arroyo. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Theseuksen urotyöt Ateenassa, lähitienoilla ja kauempanakin

Nojatuolimatka myyttien Kreikkaan -luentosarja. Kreikkalainen mytologia on länsimaisen sivistyksen perusta, johon törmäämme yhtenään taiteissa ja viihteessä. Teemme myös pieniä retkiä myöhemmän taiteen ja viihteen poluille. Luennoitsija FM, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Silkkikutomo, musiikkiluokka, 3.krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella: Vierailu Pankkimuseoon

Erityisesti maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla opitaan selkokielellä tietoa Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Sarja koostuu luennoista ja vierailukäynneistä eri kohteisiin. Luennoitsija Karina Nirman. Kokoontuminen Senaatintorilla klo 12. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 14.11.

Helsinginkadun Filharmonikot: Syksyiset serenadit osa 2

Helsinginkadun Filharmonikkojen marraskuun konsertin ohjelmassa Igor Stravinskin sinfonioita puhaltimille, Nikolai Rimski-Korsakovin pasuunakonsertto sekä Antonin Dvořákin ja Pjotr Tšaikovskin jousiserenadit. Orkesterinjohto Veli-Antti Koivuranta ja solistina Kasperi Sarikoski, pasuuna. Liput 15/10€ (sis. käsiohjelman). Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 19–21. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 47

Maanantai 16.11.

Gustave Moreau – raamatullisia ja mytologisia hahmoja

Toivottuja eurooppalaisia symbolistitaiteilijoita -sarjan luento klo 12–13.30 Pohjois-Haagan toimipisteessä (Näyttelijäntie 14, 2. krs). Luennoitsija FM Leena Reinilä. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Bojanasta Kastoriaan: keskiajan bysanttilaiset kirkot maalauksineen

Antiikin ja Bysantin aarteet Balkanilla -luentosarjassa opitaan Balkanin alueen kulttuuri- ja taidehistoriaa antiikin ajalta nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hansaliitto ja keskiajan yhteiskunta

Viro, Liivinmaa, Liettua ja Puola antiikista tsaarin aikaan -luentosarjassa perehdytään Itämeren itäpuolen kansojen historiaan antiikin ajoista ensimmäiseen maailmansotaan, runsaiden kuvien ja karttojen havainnollistamana. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuivia faktoja vai reheviä tositarinoita? Tietokirjallisuuden uudet muodot

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Kanneltalo, Klaneettitie 5). Luennoitsija FT Päivi Koivisto. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

LibreOffice

Digivinkkejä kotikäyttäjille -luentosarjassa annetaan tietoiskuja puhelimen, tabletin ja tietokoneen käyttäjille. Luentoja voi seurata Ainossa, etäyhteydellä tai tallenteina. Luennoitsija Morad Azizi. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vainajien varjomaailmasta ylösnousemukseen – tuonpuoleisuus juutalaisuudessa

Käsityksiä tuonpuoleisuudesta Välimeren kulttuuripiirissä -luentosarja. Luennoitsija dosentti Kari Kuula. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mayojen arkkitehtuuri

Amerikan taide ja arkkitehtuuri ennen Kolumbusta -luentosarja kertoo Amerikan alkuperäiskansojen taiteesta. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45-20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sveitsin ruokakulttuuri

Sveitsi ja sveitsinsaksa -luentosarjassa teemme matkan läpi pienen monikielisen alppimaan ja tutustumme pintapuolisesti Sveitsin valaliittoon ja sen yhteiskuntaan eri näkökulmista. Luennoitsija Manuel Ackermann. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Claudius, keisari vastoin odotuksia

Antiikin Rooman ensimmäiset keisarit -luentosarja. Luennoilla tarkastellaan ensimmäisten keisarien henkilökuvien lisäksi sitä, millaiseksi Rooma muuttui yksinvaltiuden myötä sekä pohditaan, mihin perustuu populaarikulttuurin ja kirjallisuuden kuva Julius-Claudiusten ajasta. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Elin Danielson-Gambogi – ulkoilmamaalaus ja valo

Impressionismi ja moderni maalaustaide – taiteilijoita Pariisista ja Suomesta. Luentosarjassa opitaan impressionismista ja tutustutaan sen heijastuksiin suomalaisessa kultakauden maalaustaiteessa 1860-luvulta 1900-luvulle. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka, 3. krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 17-18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jan van Eyck ja Roger van der Weyden (1400–1460) – Öljyväritekniikan loistavat pioneerit

Vanhojen mestareiden maalaustekniikat -taidehistoriallinen luentosarja öljyväritekniikan näkökulmasta. Luennoitsija Antero Kahila. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 17.11.

Status, esineet ja identiteetti

Mitä esineet kertovat meistä ja mitä me haluamme esineillämme viestiä? Luennoitsija FM Katja Weiland-Särmälä. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Domenico Starnone: Kepponen (Scherzetto)

Avoimessa lukupiirissä tutustutaan nykyitalialaiseen romaanitaiteeseen. FM, suomentaja-runoilija Hannimari Heino alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Datatalous mediaa muokkaamassa

Medialukutaidon perusteet -luentosarjassa saadaan vinkkejä infoähkystä selviämiseen. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Armenian taide ja kulttuuri sekä diaspora-armenialaiset

Tarunhohtoinen Armenia ennen ja nyt -luentosarja käsittelee Armenian historiaa, taidetta ja kulttuuria sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tšaikovski sinfonikkona; sinfonia 2 ja 3

Tšaikovskin sinfonioista -luento, jota voi seurata suorana myös myös verkossa https://meet.jit.si/Tsaikovskin_sinfonioista. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Elämää Etelä-Afrikassa: keitä ovat Johannesburgin turva-alueiden valitut?

Millaisia ovat eteläafrikkalaiset turva-alueet ja startup-kirkot? Entä millaista elämää uusi musta keskiluokka elää niillä? Kirjailija, toimittaja Annu Kekäläinen kertoo Valitut-kirjansa pohjalta. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kelan verkkopalvelut (arabiankielinen opastus)

Arabiankielisen opastuksen aiheina kela.fi:n sähköinen asiointi ja hakemukset.Opastajana Islam Al-Badri. Stoa, tietotekniikkaluokka, 2. krs (Turunlinnantie 1) klo 12.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Merielämää Vuosaaressa halki vuosisatojen

Luennolla tutustutaan merielämään Vuosaaren alueella keskiaikaisesta talonpoikaispurjehduksesta höyrylaivaliikenteeseen ja huviveneilyyn. Tarkastelemme myös, miten muuten merellisyys on vaikuttanut vuosaarelaisten elämässä nykypäivään asti. Luennoitsija FM Matti Lipponen. Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Neuvotteleva demokratia ympäristökiistojen ratkaisijana

Ympäristönsuojelua kyllä – mutta millä arvoilla? Yhteiskuntamme tulisi ratkaista hankalia ympäristöongelmia – mutta millaisten arvokysymysten ehdoilla? Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 18.11.

Ilmastonmuutoksen havaitsemisesta

Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhon luento klo 11–12.30. Luennoitsija DI, FM Ilkka Vartiainen. Konala-seuran asukastila, Kauppakeskus Ristikko (Ajomiehentie 1). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Naistrubaduurit ja -truveerit

Nainen Ranskan keskiajan kulttuurissa -sarjan luento klo 17.15–18.45 Itämerentalossa (Majakka 1, 2. krs, Tammasaarenlaituri 3B). Trubaduurien lyriikan aihe oli kielletty rakkaus aatelisnaiseen. Mutta mistä naiset tekivät runoutta? Naiset toimivat myös kirjailijoina ja mesenaatteina. Luennot valaisevat kuvaa keskiajan naisesta. Luennoitsija kielentutkija, FM Jari Nummi. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

”Minulla on unelma”

Orjuus Yhdysvalloissa – eilen, nyt? -sarjan luento Itämerentalossa, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 19–20.30. Luennoitsija FT Pasi Kallio. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Milano: Giulio Cesare Procaccini ja Giovanni Battista Crespi

Il Barocco Barokin maalaustaiteesta -luentosarjassa esitellään Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Malmitalo, posliiniluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Tapahtuma on järjestetty yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.15–20.30. Ohjaajina Alaa Altamimi ja Maija Luukkonen. Ilmoittautuminen 045 332 5668. Tiedustelut 09 310 88610.

Joel Haahtela, Hengittämisen taito (2020)

Paloheinän kirjailijaillassa kirjailija Joel Haahtela kertoo ja keskustelee teoksistaan. Haastattelija kirjailija, FM Jani Saxell. Yhteistyössä Paloheinän uudistetun kirjaston kanssa. Paloheinän kirjasto (Paloheinäntie 22) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kansakunnan puolustus – Abraham Lincoln (1809–1865)

Kiveen hakatut päät – kappale USA:n historiaa -luentosarja. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Global English – uhka vai mahdollisuus?

Kieli – sillä puhuu kaikki -luentosarjassa pohditaan, mitkä ovat yleisimmät, vaarallisimmat ja makeimmat tavat ymmärtää suomalaisia väärin. Luennoitsija kirjailija, toimittaja ja kääntäjä Roman Schatz. Luentoa voi seurata suorana verkossa https://youtu.be/mn6u6CwYwcs. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Literary Dublin (englanninkielinen luento)

From St .Patrick's Cathedral to Davy Byrne's pub Dublin is full of literary sites and sights. We'll visit some of those and walk the streets immortalised by James Joyce and many other writers. Luennoitsija MA Sari Pauloma. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kiina: Riisi ja hirssi. Nuudeleita 4 000 vuoden takaa

Kulttuurikulma: Maatalouden alku – sivilisaation synnyn edellytys. Luentosarjassa kuullaan, miten maatalous sai alkunsa ja miten se on vaikuttanut maailman kulttuurihistorialliseen kehitykseen. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Eksoplaneettojen löytäminen

Maailmankaikkeuden salat – tähtitieteen läpimurtoja -luentosarjassa käydään läpi tähtitieteen perustavanlaatuisia kysymyksiä, tutkimusmenetelmiä ja tutkimuskohteita. Luennoilla tarkastellaan myös tuoreinta, Fysiikan Nobelin 2019 saanutta eksoplaneettatutkimusta sekä sen seurauksena voimakkaassa nousussa olevaa astrobiologista tutkimusta. Luennoitsija FM, DI Kyösti Ryynänen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mehmed Pašša Sokolović, arkkitehti Sinan ja vahvat sulttaanittaret

Taidepainotteisilla luennoilla tutustutaan Osmanien valtakauden huomattavien henkilöiden elämään ja opitaan aikakauden turkkilaisten poliittista-, kaupallista- ja kulttuurihistoriaa. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Have you seen happiness? (englanninkielinen esitys)

International Theatre Vuosaari plays devised performance Have you seen happiness? In English. Directed by Petra Haapio. Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 19–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 19.11.

Kreikan tärkeimmät arkeologiset löydöt, antiikin kohteet ja museot

Kreikka muinaisuudesta nykyaikaan -luentosarjassa opitaan historiallista tietoa Kreikan vaiheista antiikin ajoista nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Minuuttinovelleja

Avoimet kirjoittaja- ja käsityötreffit. Työpajassa kirjoitetaan ja kirjaillaan. Vetäjänä Sari Pauloma. Malmitalo, kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Koulutus, ammatit ja poliittinen vaikuttaminen

Arkielämää antiikin Roomassa -luentosarjassa tutustumme roomalaiseen yhteiskuntaan ja tavallisten ihmisten arkeen, joka oli samalla kertaa sekä hämmästyttävän modernia että kiehtovan outoa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kehon tunnemuistot

Keho–mieli–henki-kokonaisuus on kotimme, josta olemme irronneet leijailemaan teknokemialliseen todellisuuteen unohtaen, keitä oikeasti olemme. Kehomme kuitenkin muistuttaa meitä. Luennoitsija Marjatta Kosunen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vuotalon kirjailijavieraat

Kirjailija Karo Hämäläinen kertoo ja keskustelee teoksestaanKansalliskirjailija – romaani Väinö Linnasta (2020). Karo Hämäläinen juhlistaa teoksellaan kirjailija Väinö Linnan 100-vuotisjuhlaa (20.12.2020). Haastattelijana kirjailija, FM Jani Saxell. Vuotalo, kirjasto (Mosaiikkitori 2) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610

Perjantai 20.11.

Myöhäisbarokki Venetsiassa: Sebastiano Ricci ja Giovanni Battista Tiepolo

Il Barocco, Barokin maalaustaide: viisi koulukuntaa -luentosarja esittelee Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rooma – mahtipontista menneisyyttä ja modernismia

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Odysseus ja kumppanit Troijan sodassa ja harharetkillään

Nojatuolimatka myyttien Kreikkaan -luentosarja. Kreikkalainen mytologia on länsimaisen sivistyksen perusta, johon törmäämme yhtenään taiteissa ja viihteessä. Teemme myös pieniä retkiä myöhemmän taiteen ja viihteen poluille. Luennoitsija FM, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Silkkikutomo, musiikkiluokka, 3.krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella: Suomi ja maahanmuuttajat

Erityisesti maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla opitaan selkokielellä tietoa Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Sarja koostuu luennoista ja vierailukäynneistä eri kohteisiin. Luennoitsija Karina Nirman. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 21.11.

Balalaikkaorkesterin juhlakonsertti

Helsingin Balalaikkaorkesterin 110-vuotisjuhlakonsertti Musiikkitalolla. Vierailevina esiintyjinä mm. Onego-orkesteri Petroskoista, Paleface ja Hilja Grönfors. Tapahtuman vetäjä Veli-Antti Koivuranta. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A) klo 18–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sunnuntai 22.11.

Valokuvauksen sunnuntai

Valokuvauksen sunnuntain ohjelmassa klo 13–14 Valokuvausnäyttelyn avajaiset ja taiteilijatapaaminen: valokuvailmaisun projektipajan ryhmänäyttely Monikko, aulagalleria 2. krs. Klo 13–14 Valokuvaesitys Maiseman Lumo. Klo 14–14.45 Valokuvan ajallisuus. Maiseman kerrostumista ajan kokemukseen -luento, Ismo Luukkonen. Klo 15.15–16 Valokuvieni synty -luento, Sandra Kantanen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 13–16.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.