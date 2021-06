Helsingin valtuusto päätti: Kouluille lisärahaa koronasta toipumiseen

SDP toteuttaa maraton-livelähetyksen – suora lähetys kestää 24 tuntia 25.5.2021 08:23:39 EEST | Tiedote

SDP toteuttaa 24H-livelähetyksen, joka alkaa perjantaina 28.5. klo 15 ja jatkuu vuorokauden ympäri aina lauantaihin 29.5. klo 15 saakka. Lähetystä voi seurata SDP:n Facebook-sivuilla osoitteessa https://www.facebook.com/sosialidemokraatit. – Myönnetään, että idea 24 tuntia kestävästä lähetyksestä on jopa hieman hullu, mutta usein hieman hulluista ideoista syntyvät myös ne parhaat projektit. Lähetys on jotain aivan muuta, kuin mitä puolueviestinnässä on totuttu näkemään, kertoo SDP:n kaupunkipoliittinen suunnittelija ja yhtenä lähetyksen juontajista toimiva Tiina Isotalus. Lähetyksessä on mukana SDP:n kärkinimiä ja iso joukko kuntavaaliehdokkaita ympäri Suomen. Perjantai-iltana lähetyksen huipentaa näyttelijä Seela Sellan juhlahaastattelu. Sellaa haastattelee 24H-lähetyksessä puoluesihteeri Antton Rönnholm. – Lähetykseen mahtuu todella monenlaista ohjelmaa ja uskallan luvata, että jokainen löytää sieltä itselleen jotain. Luvassa on muun muassa mielenkiintoisia keskusteluja, aamujoogaa,