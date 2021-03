Helsingin yliopisto ja Nairobin yliopisto aloittivat strategisen yhteistyön

Yliopistot allekirjoittivat yhteistyösopimuksen ratkaistakseen laajoja globaaleja haasteita terveydessä, ruokaturvallisuudessa ja opettajakoulutuksessa. Kyseessä on Helsingin yliopiston ensimmäinen strateginen kumppanuus Afrikassa. Rakenteilla on uusi monitieteinen yhteisö, joka koostuu opiskelijoista ja tutkijoista

Yhteistyö Nairobin kanssa keskittyy kolmeen alueeseen, joissa yliopistoilla on jo kolme vaikuttavaa hanketta:

1. Yhteinen terveys (One Health)

Helsinki One Health rohkaisee eri aloja ja ammattikuntia työskentelemään yhdessä uusien yhteisten, koko ihmiskuntaa ja eläinpopulaatioita koskevien terveysongelmien ratkaisemiseksi.

2. Ruokaturvallisuus-hanke

3. Opettajankoulutus

Early Career Champions - mentorointiohjelma alkaa

Äskettäin käynnistetyn kumppanuuden ensimmäinen konkreettinen vaihe on nuorten tutkijoiden uuden mentorointijärjestelmän aloitus: Early Career Champions Mentoring Programme

Ohjelma tukee nuorten tutkijoiden kykyjen hyödyntämistä ja uralla etenemistä Helsingin ja Nairobin yliopistoissa keskittyen liikkuvuuteen, mentorointiin ja yrittäjyyteen. Se on avoin kaikkien tieteenalojen ja tiedekuntien tohtorikoulutettaville keskittyen One Health -ohjelmaan. Haku avataan 12 huhtikuuta.

”Uuden strategiamme visio on For the World. Afrikka on meille tärkeä globaalisti. Strategisessa kumppanuudessa toimimme lauseen "maailman parhaat" molemmissa merkityksissä. Teemme maailmasta paremman paikan ja teemme yhteistyötä korkealla tasolla maanosan yhden parhaista yliopistoista kanssa”, vararehtori Hanna Snellman toteaa.

Komissaari Jutta Urpilaisen puhe keskittyi nuorisoon: ”Seuraavan sukupolven voimaannuttaminen on viisain investointi tulevaisuuteen. Siksi kasvatan EU:n koulutus-budjettia kumppanimaissa 10 prosentilla. Uuden Afrikka-strategiamme mukaisesti korkealaatuista, kansainvälistä akateemista yhteistyötä maanosiemme välillä on lisättävä”.



Hän jatkoi: "Kumppanuutenne keskittyy oikeutetusti terveyteen, elintarviketurvaan ja opettajien koulutukseen. Entisenä opettajana olen vakuuttunut siitä, että opettajankoulutuksella on ratkaiseva rooli oppimistulosten parantamisessa. Onnittelut tästä virstanpylväästä!”

"Nyt kun olemme virallisesti aloittaneet yhteistyön, meillä on paljon kunnianhimoisia tulevaisuudensuunnitelmia tutkimuksessa ja muutenkin. Teemme aktiivisesti työtä lisäntyvän virtuaalisen ja fyysisen liikkuvuuden puolesta kummassakin yliopistossa, kun pandemia on ohi”, kehittämispäällikkö Anna-Maria Salmi kertoo.

Juhlallinen virtuaalinen allekirjoittaminen tapahtui Helsingin yliopiston 381. syntymäpäivän juhlaviikolla, rehtori Sari Lindblomin ja Vice-Chancellor Stephen Kiaman Nairobin yliopistosta allekirjoittaessa yhteistyösopimuksen.

