Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan kunniatohtorit 2019

Kunniatohtoreiksi vihitään tiedekunnan eri tieteenaloja edustavia ja kulttuurin sekä yhteiskunnan alalla ansioituneita henkilöitä eri puolilta maailmaa.

Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan muodostavat humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen, kasvatustieteellinen ja farmasian tiedekunta.

Promootion päätapahtumat keskittyvät kolmen päivän ajalle torstaista 23.5.2019 lauantaihin 25.5. Promootion alkutahdit eletään todeksi kuitenkin jo Floran päivänä 13. toukokuuta, jolloin promovendit ensimmäisen kerran kokoontuvat yhteen.

Filosofisen tiedekunnan yhteisinä kunniatohtoreina vihitään erään kaikkien aikojen menestyneimmän rockyhteen Iron Maidenin solisti Bruce Dickinson, joka vastaanottaa kunniatohtorin arvon poissaolevana (absens) sekä suomalainen luontotoimittaja ja taidemaalari Minna Pyykkö, joka on monipuolisissa radio-ohjelmissaan levittänyt biologiasta tietoa suomalaisille erinomaisen ymmärrettävässä ja mielenkiintoisessa muodossa.

Humanistiselta alalta kunniatohtoreiksi vihitään kielentutkija, monikielisyyden tutkimuksen uranuuttaja professori Peter Auer Freiburgin yliopistosta, sekä taidehistorian ja visuaalisen kulttuurin tutkija sekä ansioitunut kuraattori, elokuvien tekijä ja kuvataiteilija Mieke Bal.

Farmasian alalta kunniatohtoriksi vihitään luonnon yhdisteiden kemiallista analytiikkaa ja yhdisteiden farmakodynaamisia ja farmakokineettisiä ominaisuuksia tutkinut professori Rudolf Bauer Karl-Franzenin Yliopistosta Grazista.

Kasvatustieteelliseltä alalta kunniatohtoriksi vihitään Szegedin yliopiston professori Benõ Csapó, jonka ryhmän kehittämä oppimistulosten seurantajärjestelmä on lajissaan maailman kattavin ja monipuolisin. Näitä digitaalisia arviointimenetelmiä käytetään myös Helsingin yliopiston laajoissa seurantatutkimuksissa.

Matemaattis-luonnontieteelliseltä alalta vihitään kunniatohtoreiksi Helsingin yliopisto kunnia-alumni ja Nobel-palkinnon saaja Bengt Holmström, joka onvuodesta 1994 lähtien toiminut professorina MIT:n Sloan School of Managementissa, sekä laaja-alainen ja poikkitieteellinen mikrometeorologian ja biogeokemiallisten kiertojen tutkija, emeritus professori Anders Lindroth Lundin yliopistosta.

Bio- ja ympäristötieteelliseltäalalta vihitään kunniatohtoriksi nykyisin Kanadassa työskentelevä monipuolinen tutkija Vaclav Smil, joka tarkastelee uusia tutkimuskohteita seuraavilla aloilla: energia, ympäristöön ja väestöihin liittyvät muutokset, tekniset innovaatiot, ravinnontuotanto ja ravitsemus, riskiarviointi ja julkinen päätöksenteko. Hän on julkaissut näistä aiheista lukuisia kirjoja ja on saanut OPECin tutkimuspalkinnon tunnustuksena energiaa käsittelevistä riippumattomista kirjoituksistaan.

Pro­moo­tion his­to­ri­aa

Promootioita on Suomessa järjestetty jo vuodesta 1643, jolloin järjestettiin Turun Akatemian filosofisen tiedekunnan promootio. Perinne on sittemmin jatkunut katkeamattomana koko yliopistohistorian ajan. Perinteiseen tapaan promootioiden yhteydessä myönnetään myös kunniatohtorin arvoja yliopiston korkeimpana tunnustuksena. Kunniatohtorin arvolla tiedekunnat haluavat kunnioittaa oman tieteenalansa piirissä kansainvälisesti erittäin ansioituneita professoreita sekä yhteiskunnan ja kulttuurielämän vaikuttajia. Kunniatohtoreiksi vihittävät henkilöt ovat tehneet arvokasta työtä kukin omalla sektorillaan kansallisen ja kansainvälisen kehityksen hyväksi, ja heistä useilla on ollut pitkäaikaista yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. Helsingin yliopiston kunniatohtoreiksi on promootiovuosien varrella vihitty esimerkiksi tasavallan presidentit Urho Kekkonen, Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen sekä monia merkittäviä suomalaistaiteilijoita, kuten Akseli Gallen-Kallela, Jean Sibelius ja Soile Isokoski.

Filosofisen tiedekunnan promootio on Suomen akateemisista juhlista vanhin.

Lisätietoja vuoden 2019 kunniatohtoreista:

https://fil-promootio2019.helsinki.fi/kunniatohtorit/

Lisätietoja:

Elina Lähdeniemi

Tapahtumatuottaja

elina.lahdeniemi@helsinki.fi

+358 50 5560 922